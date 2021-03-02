Havai fişek fabrikası patlamasında 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasının patlaması olayına ilişkin tutuklu olarak yargılanan 5 kişinin tutukluluk hali ikinci kez değerlendirildi. Heyet, değerlendirmeler neticesinde 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybederken 127 kişi ise yaralanmıştı. Bu doğrultuda aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu toplam 7 kişinin yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanmıştı. Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ise fabrika sahiplerinden tutuklu Y.C.’nin de bulunduğu toplam 5 sanığın tutukluluk hali değerlendirildi. Dosya üzerinde yapılan inceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan heyet, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Öte yandan, 6 Ocak tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkan 5’i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına 15 Mart’ta devam edilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.