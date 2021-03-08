Denize atlayan alkollü kişi, ikna edilerek çıkarıldı

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Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi denize atladı. Çevredekilerin ikna etmesiyle denizden çıkan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde, Karasu Sahil Park mevkiinde meydana geldi. Ö.K. iddiaya göre alkolün etkisiyle denize atladı. Çevredekiler, Ö.K.´yi denizden çıkması için ikna etmeye çalışırken, sağlık ve polis ekiplerine haber veriydi. Çevredekilerin ikna çabaları sonucu Ö.K. denizden çıkarıldı. Gelen sağlık görevlilerince kontrolü yapılan Ö.K. Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2021-03-08 23:00:14



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