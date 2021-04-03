Bekçiler, boynuna plastik kelepçe ve kova takılan köpeği kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde sokak köpeğinin boynuna takılan plastik kelepçe ve kovayı mahalle bekçileri çıkardı. Köpek, bekçilerin üzerine atlayarak sevgisini gösterdi.

Serdivan ilçesinde dün akşam devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, bir sokak köpeğinin boynuna plastik kelepçe ve dibi olmayan kovanın takıldığını fark etti. Bekçiler, plastik kelepçe ve kovayı çıkardı. Sokak köpeği, kovadan kurtulduktan sonra bekçilerin üzerine atlayarak sevgi gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2021-04-03 07:57:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.