Telefon tamircisi dükkanında ölü bulundu

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde telefon tamiri ile uğraşan Bilal Bakkaloğlu´na telefonunu bırakan bir kişi 4 gündür kendisine ulaşamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri, Bilal Bakkaloğlu´nu iş yerinde ölü buldu.
Olay, Adapazarı Semerciler Mahallesi Haliç Sokak´ta meydana geldi. Bir vatandaş, telefonunu tamir için Bilal Bakkaloğlu´nun dükkanına bıraktı. Telefonunu tamirden almak isteyen vatandaş, 4 gündür Bilal Bakkaloğlu´na ulaşamaması üzerine durumu polise bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girdi. Bilal Bakkaloğlu´nu yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibi Bakkaloğlu´nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir yara olmayan Bilal Bakkaloğlu´nun ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR
2021-04-05 19:30:44
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