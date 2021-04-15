İzolasyon malzemeleri deposunda yangın

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Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Erenler Yeni Mahalle'deki depoda izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alev ve dumanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İzolasyon malzemeleri yanarken, depo da zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Güven HASBAŞ

2021-04-15 11:51:02



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