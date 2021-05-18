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Sakarya turizm mezunları ve mensupları SATUMED çatısı altında toplanıyor

İHA

Sakarya turizm mezunları ve mensupları SATUMED çatısı altında toplanıyor

Sakarya’da Gülazem Berk başkanlığında kurulan Sakarya Turizm Mezunları ve Mensupları Derneği (SATUMED) resmi olarak faaliyetlerine başladı.
Sakarya Turizm Mezunları ve Mensupları Derneği açılışında konuşan Gülazem Berk, dernek çatısı altında her türlü kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında bazı eğitim yönelik faaliyetler de gerçekleştireceklerini belirtti. Berk, “Sakarya turizm mezunları ve mensupları arasında iletişimi ve dayanışmayı sağlamak, işbirliğini oluşturmak ve mezun olan ya da olacak arkadaşlarımıza kariyer hedefleri konusunda yardımcı olmak ana hedeflerimiz arasındadır. Dernek kurmak, alanında uzman akademisyenlerin ve turizmcilerin bir araya toplanmasını sağlamak zor bir iştir. Ama yaşatmak daha büyük bir enerji ve özveri ister. Bizler de kurucu üyeler olarak bunun farkındayız. Sakarya turizm mezunu veya mezun olacak arkadaşlarımızla beraber Sakarya’da sektör mensubu turizmci arkadaşlarımıza güvenerek yola çıktık. İlk başta derneğimize üye olacak turizmcilerimizin daha sonra ise yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm işletmelerinin desteklerini bekliyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Gülazem Berk ve Kurucu üyeler aynı zamanda; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı ve Hocalarına derneklerine yer tahsis ettiklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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