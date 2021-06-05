Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat HAZER/TARAKLI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan Haşim Çakar (85), ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan aramalar sonucu bu sabah 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi´nde yaşayan Haşim Çakar, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Çakar'ın yakınları, bir süre sonra jandarma ve AFAD´tan yardım istedi. Kayıp ihbar üzerine AFAD, jandarma ve aramakurtarma ekipleri, evin çevresinden başlayarak, bölgede arama çalışması başlattı. Çakar, evine 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Kurtarma ekiplerinin hemen su verdiği Haşim Çakar, unutkanlık yaşadığı için evin yolunu bulamadığını söylerken, ailesinin yanına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Murat HAZER

2021-06-05 17:33:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.