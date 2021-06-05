Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda bulundu

Murat HAZER/TARAKLI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan Haşim Çakar (85), ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan aramalar sonucu bu sabah 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi´nde yaşayan Haşim Çakar, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Çakar'ın yakınları, bir süre sonra jandarma ve AFAD´tan yardım istedi. Kayıp ihbar üzerine AFAD, jandarma ve aramakurtarma ekipleri, evin çevresinden başlayarak, bölgede arama çalışması başlattı. Çakar, evine 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Kurtarma ekiplerinin hemen su verdiği Haşim Çakar, unutkanlık yaşadığı için evin yolunu bulamadığını söylerken, ailesinin yanına götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Taraklı Murat HAZER
2021-06-05 17:33:19
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