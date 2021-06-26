Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu Otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı atlattı

Sakarya’nın Karasu ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Karapınar ile Darıçayırı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Abdurrehim G. idaresindeki 54 YA 994 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Abdurrehim G. hafif yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü olay yerinde tedavi ederken jandarma ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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