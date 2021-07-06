Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinliği SAÜ’de düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinliği SAÜ’de düzenlendi

İHA

Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinliği SAÜ’de düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKMER), “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” isimli bir konferans düzenledi. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan yaptı. Prof. Dr. Savaşan, Yunus Emre Enstitüsünün kendi gönül coğrafyamızla ilgili pek çok güzel işlere imza attığına dikkat çekerek, “Çağırıldığımız ülkelerde veya misafir ağırladığımızda aldığımız geri dönüşler neticesinde Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetleri göğsümüzü kabartıyor” dedi.
Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu yılın ona ve Türk diline adanması öneminin altını çizen Rektör Savaşan, “Türkçenin dünya dili olarak yeniden ihya edilmesi güzel bir hedef. İnşallah bu çabalar karşılığını bulacaktır. TÜRKMER’in yaptığı çalışmalar sosyal alandaki birçok boşluğu dolduruyor. Üniversitemizin bünyesindeki araştırma merkezlerinin öğrencilere ulaşma ve akademik faaliyetlere ciddi katkılar sunduğunu düşünüyorum, hepsine müteşekkirim” diye konuştu.
Yunus Emre’nin Anadolu’da siyasi ve sosyal karışıklık yaşanan bir dönemde ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Savaşan, “Mevlana gibi bir fetret döneminde nefes almamızı sağlayan ve nefes alıp yeniden ayağa kalkmamızı sağlayan insanlardan birisidir Yunus Emre. Bu nedenle gençlere tanıtırken onları onlar yapan zemini de anlatmamız gerekiyor. Bu değerleri dünyaya tanıtmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuşmasına Yunus Emre’nin bugün çok yanlış tanındığına dikkat çekerek başladı. Prof. Dr. Ateş, “Yunus Emre sadece bir eylemci bir pasifist değil, dönemin tüm kurallarına karşı çıkıyor. Bize bugüne Yunus Emre’nin tabiri caizse çok uysal veya saf olduğuna dair bir anlayış var ama böyle değil. Bunun için çalışmalar yapıyoruz çeşitli yayınlar yapıyoruz. Peyami Safa’nın dediği gibi Yunus, dünün, bugünün ve yarının şairidir. Aslında Yunus Kuran’ın Türkçesidir, bu sözler Yunus’tandır ama asıl kitaptandır. Dolayısıyla Yunus’un her sözüne böyle bakmak lazım. Kur’anın üslubu buyurgandır, çünkü kitabı Allah kitabıdır; kural belirler. Önemli olan bu kitabı kültür haline getirmenizdir. Dolayısıyla Yunus Kuran’ı bir nevi Türkçeye çevirmiştir bu sayede çiftçisi çobanı kuranı söyler olmuştur, onu halk diline indirmiştir. Gelin tanış olalım işi kolay kılalım sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz’ baktığınızda bu Kuran’daki bir ayetin Türkçesi ve sadeleştirilmiştir; ‘Birbirinizle tanışmanız için sizi kabilelere ve sülalelere ayırdık’ Yunus Emre bu ayeti birkaç kelimeye yani halk diline çevirmiştir” ifadelerini kullandı.
Yaşadığı dönemin ardından Osmanlı beyliğinin Anadolu’ya hâkim olup devletleşmesini hatırlatan Dr. Ateş, “Yaşadığı dönemin insanlar Osmanlıyı kurmuş, kurulmasını sağlayan toplum altyapısı oluşmuştur. Yunus Emre bu ayettir, bu hadistir diye ayırmamış, bunları halka indirgemiştir. Yunus Emre’nin pasif ve uysal olduğuna dair anlayışın yanlış olduğunu söylemiştim. Çünkü bize aktarılan Yunus, sadece uzak bir hayat uzak yaşıyormuş gibi anlatılıyor. Oysaki öyle bir insan değil halkla iç içe olmuş, Azerbaycan’dan muhtemelen Rumeli’ye kadar gitmiş, hiç durağan olmamış bir insan. Bununla birlikte de nefsi emmareden nefsi mutmaine geçen, nefis terbiyesi yapan bir Yunus var; içsel gelişimini de bir taraftan yaşıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğru Tercih programının konuğu Dilek Aygin oldu
YEREL HABERLER Doğru Tercih programının konuğu Dilek Aygin oldu
YÖKAK değerlendirmesine sıkı hazırlık
YEREL HABERLER YÖKAK değerlendirmesine sıkı hazırlık
Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yıldızlarını keşfedecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yıldızlarını ...
Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
YEREL HABERLER Yeni Semt Pazarı hizmete başladı
(Düzeltme) TEM’de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 6 yaralı Feci kazada baba ve kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Düzeltme) TEM’de ticari taksi bariyerlere ok gibi ...
Cinayet, başı bulunamayan kadının göğsündeki silikondan aydınlatılacak
YEREL HABERLER Cinayet, başı bulunamayan kadının göğsündeki ...
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 ...
Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikonlarında ki seri numaraları çözecek Parçalara ayrılan ve başları henüz bulunamayan iki ceset olayında şok detay Göğüslerindeki silikon seri numarasından kadının kimliği tespit edilecek
YEREL HABERLER Parçalanmış cesetlerin sırrını göğüs silikonlarında ...
YADEM’den yaşlılara hergüne yeni bir etkinlik
YEREL HABERLER YADEM’den yaşlılara hergüne yeni bir etkinlik
Başkan Kılıç muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılıç muhtarlarla bir araya geldi
Bitkisel üretimde arı kullanımı verilecek eğitimlerle yaygınlaşacak
YEREL HABERLER Bitkisel üretimde arı kullanımı verilecek eğitimlerle ...
Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı “Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin” diyerek suda yüzmeye başladı, boğulma tehlikesi geçirdiği anlar kameraya yansıdı 20 yaşındaki genci arama çalışmaları dört gündür sürüyor
YEREL HABERLER Helallik istedikten sonra nehirde kaybolan gence ait ...
Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline sarılarak gözyaşı döktü Belediye personeli ile yaşlı kadın arasındaki diyalog duygulandırdı
YEREL HABERLER Sel mağduru yaşlı kadın, belediye personeline ...
Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 5 ...
TEM’de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de ticari taksi bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ...
TEM’de tır devrildi, araçta sıkışan ikinci kaptanı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER TEM’de tır devrildi, araçta sıkışan ikinci kaptanı ...
Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'da sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER D-650'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği hediyeleri bir an bile elinden bırakmıyor Cumhurbaşkanının ziyaret ettiği 11 yaşındaki Elanur Altun: “Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir düşüncesi var ve kalbi de, yüreği de aynı kendisi gibi çok güzel” Elanur’un annesi Tuğba Altun: “Kızım ile ben gerçekten çok mutlu olduk ve heyecanlandık”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği hediyeleri bir an ...
Havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen 2 sanık yeniden tutuklandı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen 2 ...
Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme Tahliye edilen sorumlu müdür ve ustabaşı itirazlar sonrası tekrar tutuklandı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikası davasında yeni gelişme Tahliye ...
Sakaryaspor, Babaoğlu'nu renklerine kattı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Babaoğlu'nu renklerine kattı
Başkan Alemdar: “Planlamalar ülkenin geleceğidir”
YEREL HABERLER Başkan Alemdar: “Planlamalar ülkenin geleceğidir”
SUBÜ’den uluslararası iş birliği protokolü
YEREL HABERLER SUBÜ’den uluslararası iş birliği protokolü