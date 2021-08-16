Otel havuzunda hareketsiz bulundu, hastanede öldü

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, otelde havuzuna giren Naci Delice (80), suda hareketsiz bulundu. Havuzdan çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Delice, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Delice'nin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.
Sapanca'ya bağlı Kurtköy Yavuzselim Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Naci Delice, öğle saatlerinde havuza girdi. Delice´nin bir süre sonra hareketsiz olduğunu görenler, sudan çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Delice'yi ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Delice, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Naci Delice'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-08-16 17:47:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.