Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolunda hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil, adeta kağıt gibi ezildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Sakarya Düzce D100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı’ndan Hendek istikametine doğru seyir halinde olan F.E. idaresindeki 39 TG 228 plakalı Toyota marka otomobile, aynı istikamette ilerlemekte olan C.D. idaresindeki 54 YU 318 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazada, tarafların anlaşamaması üzerine polis ekipleri tutanak tuttu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.