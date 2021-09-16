Şiyar Kılıç davasında adli tıp raporu detayı Raporda, ceset tamamen kömürleştiği için cinsel saldırı ya da cinsel istismar bulgusunda kesin sonuç çıkmadı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç davasında 3’üncü celse görüldü. Mahkemenin, istismar iddialarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’ndan istenen bilgilerde Şiyar’ın tamamen yanmasından dolayı kesin bir sonuç çıkmadığı raporlandı. Duruşma ise eksik hususların tamamlanması için 16 Kasım tarihine ertelendi.

İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiyar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yapılan incelemede Şiyar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede birden fazla suçtan cezalandırılmaları isteniyor

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında ‘olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek’ suçundan müebbet, ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme’ suçundan 1 yıl ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında ‘olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek’ suçundan müebbet, ‘yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme’ suçundan 1'er yıl ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 9 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen tutuklu Hami K. hakkında ise ‘canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘çocuğa eziyet etme’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, ‘çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs’ suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.



Davanın 3’üncü celsesi görüldü, sanıklara söz hakkı verildi

9 yaşındaki Şiyar’ın öldürülmesine ilişkin davanın 3’üncü celsesi Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, anne Gülüzar A, Yasin K. ile annesi Emine K. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Hami K. ise duruşmaya bağlanmadı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında sanıklara söz hakkı verildi. Mahkeme heyetinden söz alan Hami K.’nin kardeşi Yasin K., olayla ilgisi olmadığını belirterek, "Bunların hepsi abimin yüzünden başımıza geldi. Ben ölen çocuğa zarar vermedim. Şiyar'ın kardeşleri de benim yanımda kalıyorlardı. Ben suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum” derken Anne Gülizar A. ise, “Ben içerideyken suçsuz olduğumu size kanıtlayamıyorum. Dışarıda olsam oğluma zarar vermediğimi size kanıtlardım. Yasin ve annesinin de bir suçu olmadığına eminim. Hami zaten ailesine zarar veren biriymiş. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan celse arasında gelen belgeleri zapta geçiren mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan talep ettiği Şiyar Kılıç'ın tacize uğradığı yönündeki iddialarla ilgili raporu inceledi. Raporda, Şiyar Kılıç’ın cesedinin tamamen yandığı için istismar bulgusunun tespit edilemeyeceği belirtildi. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, eksiklik hususların tamamlanması için duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.



Duruşma sonrası UCİM’den açıklama

Dava sonrasında adliye önünde konuya ilişkin Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan UCİM Sakarya Hukuk Koordinatörü Avukat Nur Banu Oğuz, "Raporda çocuğun cesedinin kömürleşmesinden dolayı herhangi bir cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair delil bulunamadığı belirtilmiş. Çocuğumuz canice katledilmiştir. Davanın takipçisi olacağız ve Şiyar'ı hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.



Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi

Şiyar Kılıç’ın Avukatı Gültekin Gepek ise, “Duruşma 16 Kasım’a ertelendi ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi. Adli Tıp’tan gelen yeni bir rapor vardı. Maktul Şiyar Kılıç’ın ölmeden önce cinsel istismar ya da cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına dair istenen raporda, cesedin yanarak kömürleşmiş olmasından dolayı tespitinin mümkün olmadığı, adli tahkikat sonucu söz konusu cinsel istismarın tespit edilemeyeceğine karar verildi” diye konuştu.

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