Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacaklar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Erasmus+ Projesi kapsamında sekiz gün süreyle çeşitli etkinliklerde yer alacak olan Macaristan ve Letonyalı 28 kişilik kafile, Türk kültürünü keşfedecek. Kuzeyin Yıldızları Derneği koordinatörlüğünde hazırlanan projeyle yabancılar, Karasu’nun doğal güzellikleriyle de iç içe olacak.

Erasmus+ Projesi kapsamında Macaristan ve Letonya’dan gelen 28 kişilik yabancı kafile, Karasu’ya geldi. Kuzeyin Yıldızları Derneği öncülüğünde hazırlanan projeyle sekiz gün boyunca ilçe genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek olan kafile, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Yabancı misafirlere, sekiz günlük süreç içerisinde Kuzeyin Yıldızları Derneği Kurucu Başkanı İsmail Hakkı Yavuzyiğit’in de içinde bulunduğu 17 kişilik ekip eşlik edecek.

Karasu’da ilk Erasmus+ Projesi’ni gerçekleştirdiklerini belirten Kurucu Başkan Yavuzyiğit, “Projemizin içeriği; sağlıklı yaşam, gençlik ve spor üzerine kurulmuş bir proje. Letonya ve Macaristan’dan ortaklarımızla beraber, toplamda 45 genci Karasu’da buluşturduk. İlk olarak kumsalımızda plaj voleybolu oynatıyoruz. Ardından nehirlerimizde kanoyla spor gezintisi yaptıracağız ve aynı zamanda nehirde temizlik çalışması da gerçekleştireceğiz. Akabinde gençlere atlı safariler yaptıracağız. Devamında güzel ormanlarımızdan birinde de yürüyüş yaptıracağız. Gençli doğayla buluşturacağız” dedi.



Sakarya ve Karasu çok güzel ve yaşanabilir yerler

Gençlere Sakarya Nehri ve Küçük Boğaz Gölü üzerinde tekne turları yaptıracaklarını da ifade eden İsmail Hakkı Yavuzyiğit, “Bu sayede gençler, hem Karasu’yu tanıyacak hem spor etkinlikleriyle sağlıklı yaşamın formülünü öğrenirken arkadaş olup kaynaşacak. Ayrıca Türk kültürünü yemeğiyle, kostümüyle, müziğiyle, danslarıyla tanıyacak. Bunun için de Karasu ve Kocaali’nin kırsal mahallelerinde ziyaretler yapacağız ve yerel mutfakları bizzat konuk gençlere yaptıracağız. Ayrıca bizim için ayrılan fındık ocaklarında fındık toplayacağız” diye konuştu. Macaristan grup lideri Hanna Stagl ve Litvanya grup lideri Anna Olehnovich da tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, “Türk insanı çok sıcak. Sakarya ve Karasu çok güzel ve yaşanabilir yerler. İnsanları çok misafirperver” ifadelerine yer verdi.

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