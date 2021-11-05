Önce evini yakmaya sonra hortumla söndürmeye çalıştı Psikolojik sorunları olan kadının ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, oturduğu evi önce yakmaya sonrasında ise eline aldığı hortumla söndürmeye çalıştı. Kadının ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen mahalle sakinleri ise şaşkınlık içerisinde olan biteni izledi.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ş.T. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı oturduğu evi yakmaya daha sonrasında da eline aldığı hortumla söndürmeye çalıştı. Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek güvenlik önlemi alırken kadın, erkek kardeşi ve oğlu tarafından ikna edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında kadını hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri ise evde inceleme gerçekleştirdi. Polis konuya ilişkin inceleme başlatırken kadının ne yapmaya çalıştığına anlam veremeyen mahalleli ise olan biteni şaşkınlık içerisinde izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.