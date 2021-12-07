Afrika kıtasının barındırdığı kültür bu etkinlikte tanıtıldı

Sakarya Üniversitesinde Afrokarya Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika’yı Afrikalılardan Öğrenelim’ isimli etkinlikte Afrika kıtasının barındırdığı kültürler tanıtıldı.

SAÜ Afrokarya Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Afrika'ya Hoş Geldiniz: Afrika’yı Afrikalılardan Öğrenelim’ isimli etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Afrika kıtasının barındırdığı kültür hakkında bilgiler verilerek şarkılar söylenip şiirler okundu. Etkinliğin ardından Afrika’daki kültürlerle alakalı çeşitli yemekler ikram edildi. SAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde Düzenlenen etkinliğe, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve öğrenciler katıldı.



110 ülkeden teşrif eden öğrencilerimiz, şehrimize ve ülkemize de değer katıyorlar

Sakarya Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde Düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Savaşan, “Yaklaşık 110 ülkeden teşrif eden öğrencilerimizin tamamı sadece üniversitemize değil, aslında şehrimize ve ülkemize de değer katıyorlar. Çünkü bir taraftan eğitimleriyle insanlığa hizmet için çeşitli alanlarda donanımlarını artırırken Türkiye’yi tanıyorlar, Türk kültürünü ediniyorlar; böylece dünyayı ülkemize ve şehrimize taşırken buradan aldıklarıyla da bizi dünyaya taşımış oluyorlar. Dolayısıyla da uluslararası öğrencilerimizin üniversitemiz ve ülkemiz için önemi barizdir” dedi.



Toplulukların faaliyetleri üniversitemize renk katıyor

Uluslararası öğrencilerin Anadolu’daki kentlerin dünyaya açılmasında etkin rol oynadığına dikkat çeken Rektör Savaşan, “Sakarya’da ailelerin çocuklarıyla çarşıya pazara gittiklerinde dünyanın değişik ülkelerinden simalarla karşılaşması onlarla etkileşime geçmesi aslında ta çocukluğundan itibaren Sakarya’nın dünyaya açılmasının da başlangıcını oluşturuyor. Bir taraftan bu toplulukların faaliyetleri hem öğrencilerimizi yetiştiriyor hem de üniversitemize renk katıyor” diye konuştu.



Biz Afrika’yla et ve kemik gibi değiliz biz hamuruz

Açılış programında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Afrika ve Türkiye kardeşliğine vurgu yaparak, “Biz Afrika’yla et ve kemik gibi değiliz biz hamuruz; biz Afrika’yla ayrılamayız. Üç şey itikadın ve sevginin temelidir; sabırlı olmak, şükür sahibi olmak ve kadere rıza göstermektir. Sevgi, inanç ve ticaret evrenseldir. Bunun rengi olmaz, dili olmaz, coğrafya farkı olmaz, ister Afrikalı ister Asyalı ya da Avrupalı nereli olursan ol; üç evrensel değeri birbirinden ayıramazsın” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.