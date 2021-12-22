SAÜ’de ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ semineri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Mücahid Dündar tarafından ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ başlıklı seminer düzenlendi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde Temel İslam Bilimleri Bölüm Seminerleri kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Mücahid Dündar tarafından ‘Mezheplerin Doğuşunda Siyaset ve Yönetim’ başlıklı seminer gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda pandemi tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen seminere, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sunuculuğunu Arş. Gör. Furkan Ramazan Öğe’nin yaptığı seminerin açılış konuşması, Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Akkuş tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Akkuş, İslam dünyasında ve Orta Doğu’da mezhepler arasındaki farklı görüş ve kanaatlerin günümüzde bazı sorunlara yol açabildiğini belirterek, seminerde ele alınan konunun öneminden bahsetti. Dr. Öğr. Üyesi Mücahid Dündar, ‘Mezhepleri siyaset ve yönetimin ortaya çıkardığı’ şeklindeki yaygın kabulü paylaşmadığını ifade etti. Bunun bir müsteşrik kabulü olduğunu ve tartışmaya açık olduğunu kaydeden Dr. Dündar, bu yaklaşımın bir inanç ya da mezhebin ortaya çıkışında pragmatik bir sebep arayan determinist düşünce yapısından kaynaklandığını söyledi.

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