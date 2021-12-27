SAÜ’de “Kur’an-ı Kerim ve Sünnette Eğitim Yöntem ve Teknikleri” konferansı

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arapça Öğrenci Topluluğunun (Mülteka Lügati’dDad) katkılarıyla, İlahiyat Fakültesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunan Umman Sultan Kabus Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meymûne ezZidgâlî tarafından “Kur’anı Kerim ve Sünnette Eğitim Yöntem ve Teknikleri” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Arş. Gör. Semra Kaya Aitaouri’nin yaptığı ve Öğr. Gör. Sümeyye Atıcı tarafından Arapçadan Türkçeye çevrilen program, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa, Cezayir Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Safi Habib, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Şirin, bazı öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Meymûne ezZidgali, konuşmasının başında kendisine Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunma fırsatı tanınmasından dolayı İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’ya teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. ezZidgali, daha sonra “öğretim yöntemleri” ve “öğretim teknikleri” kavramları hakkında bilgi vererek bu ikisi arasındaki farka işaret etti. Günümüzde okullarda ve fakültelerde uygulanan modern eğitimöğretim yöntemlerinin birçoğunun Kur’an’ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti yoluyla temellendirilebileceğini belirten Doç. Dr. ezZidgali, konuşmasında Kur’an’ı Kerim’de ve Hz. Peygamberin sünnetinde eğitim yöntem ve tekniklerinin nasıl yer alıp uygulandığını örnekler üzerinden anlattı.

Hz. Peygamber’in sünnetinden bazı örnekler sunarak onun sahabilere bir şey öğretmek istediğinde uygulamalı olarak gösterdiğine dikkat çeken Zidgali, “Buradan öğrencilere öğreteceğimiz her bilgiyi uygulama olarak göstermemiz gerektiğini anlıyoruz. Yine öğrenci olarak da bir şeyi öğrenmek istediğimizde onu en iyi şekilde yapmak için onu öğretici önünde uygulamayı talep etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. ezZidgali konuşmasının devamında kendi kendine öğrenme, gezi, olaylar yoluyla öğretme, hikaye, yardımlaşarak öğrenme, problem çözümü, araştırma, soru sorma, diyalog ve tartışma, rol model olma, örnekler verme, öğüt verme, özendirme ve sakındırma gibi birçok eğitimöğretim yöntemine yer vererek bunların Kur’anı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinde ne şekilde yer aldıklarını ve nasıl uygulandıklarını çeşitli örnekler üzerinden anlattı.

Program, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı’nın Cezayir Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Safi Habib ile birlikte Doç. Dr. Meymûne ezZidgali’ye hediye takdiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.