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20 dakikada 3 bin kalori yaktıran sistem Fazla kilolar bu yöntem ile dert olmaktan çıkacak Elektrikli Kas Sistemi ile yatarken bile fazla kilolardan kurtulmak mümkün

İHA

Hareketsiz yaşam ile birlikte çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen fazla kilolar bu yöntem ile artık dert olmaktan çıkıyor. Almanya'da güzellik ve medikal estetik alanında üretim yapan Türk iş insanları tarafından üç yıllık araştırmanın ardından üretilen Elektrikli Kas Sistemi ile yatarken bile fazla kilolardan kurtulmak artık mümkün olacak.

20 dakikada 3 bin kalori yaktıran sistem Fazla kilolar bu yöntem ile dert olmaktan çıkacak Elektrikli Kas Sistemi ile yatarken bile fazla kilolardan kurtulmak mümkün

Hareketsiz yaşam ile birlikte çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen fazla kilolar bu yöntem ile artık dert olmaktan çıkıyor. Almanya’da güzellik ve medikal estetik alanında üretim yapan Türk iş insanları tarafından üç yıllık araştırmanın ardından üretilen Elektrikli Kas Sistemi ile yatarken bile fazla kilolardan kurtulmak artık mümkün olacak.
Çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen fazla kilolar, Almanya’da güzellik ve medikal estetik alanında üretim yapan Türk iş insanları tarafından geliştirilen sistem sayesinde artık dert olmaktan çıkacak. Üç yıllık araştırmalar neticesinde geliştirilen yeni nesil EMS Elektrikli Kas Sistemi sayesinde elektriğin, yağ yaktırıcı ve kasları tedavi edici özelliği kullanılıyor. Sistemde elektrik vücuda, cihazın bağlandığı özel başlıklar sayesinde veriliyor. Özel başlıklar sayesinde; takıldığı bacak, kalça, bel, sırt, karın, göğüs, kol, yan karın ve kanat kasları ile kalça sistemli elektrikle uyarılıyor. Bölgesel zayıflama ve vücut şekillendirme amaçlı geliştirilen bu cihazın alışıla gelmiş zayıflama ve kas geliştirme programlarından en büyük farkı ise, aynı anda tüm ana kas gruplarını çalıştırması.
Türkiye’de birçok klinikte kullanılan yeni sistem hakkında bilgilendiren, Phanes Beauty Germany ve Cha Academy Direktörü Merve Özer Akın, “Genelde kullanılan egzersiz programları ya kişinin kendi ağırlığı ya da yaylar, bantlar, ağırlıklardan faydalanarak kasın dirence karşı çalışması üzerine kuruludur. Bu teknolojiyse tamamen farklı bir kas geliştirme yöntemi uyguluyor. Kasa fazla direnç vermeden elektrik uyarılarını da kullanarak egzersizin her anında kasın maksimum yararda çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla hem spor yapmadan 20 dakikada 3 bin kalori yakabiliyorsunuz hem de sadece uzanarak vücudunuzu istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz” dedi. Phanes Beauty CEO’su Ertekin Aykaç ise, ürettikleri yeni nesil EMS zayıflama sisteminin, herkes tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti. Vücuda elektrik verilme işlemi spor yapan, zayıflamak isteyen veya kendini geliştirmeye çalışan, insanlarda zaman tasarrufu içinde kullanılmakta olduğunu ifade eden Aykaç, saatlerce yapılacak antrenmanların yerine 1520 dakikalık EMS antrenmanının aynı etkiyi oluşturduğunu söyledi.

7’den 70’e herkese öneriliyor
Kullanım alanı geniş olan sistem; sporculara, bel, sırt ve kas ağrılarından mustarip olanlara, yeni doğum yapanlara ve kilo vermek isteyenlere de öneriliyor. Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, “Aslında tüm bu hasta yada sağlıklı birey gruplarında vücuda çok yararlı olacak bir egzersiz programı var. Önemli nokta o kişi için uygun tedavi edici egzersiz yöntemi ve grubunu tespit etmek ve özel bir egzersiz reçetesi oluşturmak. Özellikle dünyayı saran korona virüs salgınıyla birlikte herkesin daha fit ve sağlıklı kas ve vücut sisteminin olması gerekiyor. İster kas ve iskelet sistemindeki bir problemin rehabilitasyonu, ister obezite tedavisindeki gibi yağ yakma ve metabolizmayı hızlandırma amaçlı olsun, temel prensip vücuttaki gerekli kasların çalıştırılması. Yapılan bu uygulamalar sırasında maksimum etki sağlarken en önemli kuralımız kişiye zarar vermemek. Bu teknoloji burada bize önemli bir avantaj sağlıyor. Eklem ve dokulara zarar vermeden çok yoğun etkili bir antrenman sağlıyor. Sonuçta bu bir hızlandırılmış egzersiz teknolojisi. Kas ve iskelet sistemiyle ilgili sorunu bulunan da yararlanabilir, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezite nedeniyle egzersiz yapması gerekenlerde, spor yapmadan kas oranını artırmak isteyenlerde faydalanabilir. Ayrıca herhangi bir şikayeti bulunmayıp sadece doğru egzersizleri uygulayarak formda kalmak ve bağışıklığını yüksek tutarak hastalıklardan korunmak isteyen sağlıklı bireylerin kullanmasında da hiçbir sakınca yok” şeklinde konuştu.

En doğru antrenman etkisi
Teknoloji kişiye özel uygulamalara da olanak sağlıyor. Her bir kas grubuna farklı şiddetlerde akım uygulanarak, kişinin problemlerine yönelik en doğru antrenman etkisi sağlanıyor. Böylece özellikle güçlendirilmesi gereken ve güç dengesizlikleri bulunan kas gruplarında hızlı ve iyi sonuç alınıyor. Kas gücünü tamamen kaybetmiş insanlara da fizik tedaviyle veya fizik tedaviden sonra uygulanabilen yöntemle ayrıca, yaşlılarda idrar kaçırma sorunu ise özel üretilen popo başlığı ile kaslar geliştirilerek tamamen ortadan kaldırabiliyor.

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