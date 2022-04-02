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Bu kez Ramazan kolileri yanında çocukların da yüzlerini güldürdüler Çocukların mutluluklarına ortak oldular Yardımlaşma Derneği kurucularından Cüneyt Uzun: “Çocuğun bir gülümsemesi bazen birçok şeyi değiştirebiliyor”

İHA

Bu kez Ramazan kolileri yanında çocukların da yüzlerini güldürdüler Çocukların mutluluklarına ortak oldular Yardımlaşma Derneği kurucularından Cüneyt Uzun: “Çocuğun bir gülümsemesi bazen birçok şeyi değiştirebiliyor”

Yardımlaşma ve paylaşma ayı olan Ramazan’da aylar öncesinden tespit ettikleri ailelere gıda kolisi yardımı yapan Sakarya’daki yardımlaşma derneği, standartların dışına çıkarak çocuklara oyuncak veriyor. Dernek kurucularından Ömer Kaçan, “Kolilerimizin yanında da 300 TL’lik hediye çeki veriyoruz ki erzak kolisinin haricinde ihtiyacı varsa vatandaş onu da alabilsin” dedi.
Sakarya’da faaliyet gösteren İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaklaşık bin aileye gıda kolisi yardımı yapıyor. Limit Yok ekibi tarafından kurulan dernek şehrin her noktasında yaptığı tespit çalışmaları sonrasında ailelerin isimlerine ulaştı. Ekibin sosyal medyada kurduğu dernekte, hayırsever destekçilerin ilaveleriyle alınan gıda kolileri bu ailelere ulaştırılıyor. Ekipler, gıda kolisinin yanı sıra çocuklara oyuncak ve eksik giderlerin tamamlanabilmesi için 300 lira değerinde alış veriş çeki de veriyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan dağıtım hakkında konuşan ve ekibin kurucularından olan Cüneyt Uzun, çocukların yüzlerinin gülmesinin birçok şeyi değiştirebildiğini belirterek oyuncak dağıtımı da yaptıklarını aktardı.

“Çocuklarımızı da sevindirmek için onlara da kolilerin yanında ayriyeten oyuncak veriyoruz”
Standart bir gıda kolisinin dışına çıktıklarını belirten Ömer Kaçan, “Ramazan paketlerimiz tamamen daha öncesinde tespit ettiğimiz hanelere gidiyor. Standart bir Ramazan paketi ancak bunun haricinde 2 kilograma yakın kıyma ve et veriyoruz ailelerimize. Ayriyeten kolilerimizin yanında da 300 TL’lik hediye çeki veriyoruz ki erzak kolisinin haricinde ihtiyacı varsa vatandaş alsın diye. Tabii ki paketin içerisinde erzak olarak bir evin ihtiyacını karşılayabilecek şeyler var. Deterjan vb. diğer ihtiyaçlarını alabilmesi içinde ayriyeten 300 TL’lik hediye çeki veriyoruz. Ramazan; birlik, beraberlik ve bereket ayı olduğu için biz hanelerimize koli dağıtırken bir şeyi daha fark ettik. Çocuklarımız orada Ramazan kolisine bakmıyor, oyuncak istiyor. Biz de İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak Ramazan ayında iyilik kazansın istedik ve çocuklarımızı da sevindirmek için onlara da kolilerin yanında ayriyeten oyuncak veriyoruz” dedi.

“Çocuğun bir gülümsemesi bazen birçok şeyi değiştirebiliyor”
Geçen seneye göre hedefledikleri koli sayısına Ramazan ayı öncesinde ulaştıklarını belirten Cüneyt Uzun, “Derneğimizin kuruluşu itibari ile geçen sene ilk Ramazanımızdı. Geçen sene 400 koli dağıttık biz ihtiyaç sahibi ailelerimize. Şuan ki hedefimiz bin koliydi ve Allah’a şükürler olsun ki Ramazan’a girmeden bu hedefimize ulaşmış durumdayız. Sosyal medyada bizi takip eden bağışçılarımız, destekçilerimizin gönderdiği meblağlar ile kolilerimizi satın alıyoruz. Daha sonrasında İlçe Kaymakamlıklarının da yardımıyla tespit ettiğimiz ailelerimize bu kolilerimizi dağıtıyoruz. Sadece koli ile de bitmiyor bu iş. Ailelerin çocukları var ve onlar da oyuncak istiyor. Onları da düşünmek zorundayız. Çünkü o ihtiyaç sahibi hanedeki çocuğun bir gülümsemesi bazen birçok şeyi değiştirebiliyor. Her şey kuru bakliyat, kahvaltılık, et ve süt değil” diye konuştu.

“Amaç, ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onların hayatlarına küçük dokunuşlar yapabilmek”
Gıda kolilerin yanı sıra oyuncak dağıtımına nasıl başladıklarının anısını anlatan Uzan, “Bu oyuncak nereden çıktı diye düşünenler olabilir. Çünkü ihtiyaç sahibi aile denilince oyuncak ikinci plana atılıyor. Biz Ramazan’dan 10 gün önce başladık kolilerimizi dağıtmaya. Bir haneye koli bıraktık ve o esnada kapıyı küçük çocuk açtı, bıraktığımız kolinin içerisine baktı. Onun işine yarayacağı hiçbir şey bulamadı koli içerisinde ve oyuncak yok mu diye sordu. Bu Ömer ile beni çok duygulandırdı açıkçası. Sonrasında biz çocuklu ailelerin kolilerinin yanına oyuncakta koymaya başladık. Böyle bir fikir yürüttük, destek veren herkesten de Allah razı olsun. Bu derneği kurmamızda ki amaç; ihtiyaç sahiplerini tespit ederek onların hayatlarına küçük dokunuşlar yapabilmek. Bu Ramazan’dan önce böyleydi, Ramazan’da da devam edecek ve sonrasında da aynı şekilde devam edecek. İnşallah bir gün iyilik kazanacak” şeklinde konuştu.

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