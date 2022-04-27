Sakarya’da 53 adet Afgan macunu ele geçirildi

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Afganistan uyruklu şahsın üzerinden 53 adet Afgan macunu ele geçirildi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar neticesinde Afganistan uyruklu A.A. üzerinden narkotik madde olan 53 adet fişek halinde satışa hazır Afgan macunu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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