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Akaryakıt istasyonu yakınındaki depoda çıkan yangın korkuttu

İHA

Akaryakıt istasyonu yakınındaki depoda çıkan yangın korkuttu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan inşaat yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın korkuttu. Akaryakıt istasyonu yakınındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Erenler ilçesi Toptancılar Çarşısı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İnşaat malzemeleri deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu yanında bulunan depoda çıkan yangın paniğe sebep olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, akaryakıt istasyonuna sıçramaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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