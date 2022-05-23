Metafizik uzmanı yılın en başarılısı seçildi

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Şizofreni, bipolar, okb, sosyal fobi gibi rahatsızlıkları olan hastalarına çözüm yolu sunan metafizikçi Umut Pak, "Yılın En Başarılı Metafizik Uzmanı" ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Medya Ödülleri, Gökhan Burak Gürsoy organizatörlüğünde İstanbul'da düzenlendi. Sunuculuğunu Vahe Kılıçarslan ve Özlem Demir'in yaptığı ödül töreninde "Yılın En Başarılı Metafizik Uzmanı" ödülü spiritüel danışman ve metafizik uzmanı Umut Pak’a teslim edildi. Şizofreni, bipolar, okb, sosyal fobi gibi rahatsızlıkları olan hastalarına çözüm yolu sunan Pak, aldığı ödülle başarısını taçlandırdı.

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