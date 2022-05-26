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Peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısı, 2’nci fuara hazırlanıyor Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile birleşen fuar alanı ziyaretçilerini bekliyor 60 bin metrekarelik fuar, 40 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor

İHA

Peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan kapısı, 2’nci fuara hazırlanıyor Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile birleşen fuar alanı ziyaretçilerini bekliyor 60 bin metrekarelik fuar, 40 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor

Sakarya'da peyzaj ve süs bitkilerinin dünyaya açılan fuar kapısı, bu yıl 2'ncisine hazırlanıyor. İlki 2021 yılında 29 bin ziyaretçinin katılımıyla düzenlenen Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sapanca Gölü’nün eşsiz manzarası ile birleşerek yaklaşık 40 bin ziyaretçinin beğenisini kazanmayı hedefliyor.
Peyzaj ve süs bitkilerine dair her şeyin bulanabileceği PSB Anatolia Fuarı, sektörün buluşma noktası olmanın yanı sıra, ziyaretçilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, 2021 yılında ilki düzenlenen Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, bu yıl 2'ncisine hazırlanıyor. Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde düzenlenecek olan fuar, süs bitkilerinin yanında; peyzaj tasarım ve uygulama, sert zemin ve doğal taş, aydınlatma, biyolojik gölet ve havuz, üretim ekipmanları, oyun grupları, kent ekipmanları firmalarına ev sahipliği yapıyor. Tüm ihtiyaçlara hızlı ve kolay ulaşım sunan fuar, 710 Eylül tarihleri arasında Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde bulunan 60 bin metrekare alanda yapılacak.
2021 yılında 29 bin 200 ziyaretçi ağırlayan fuar, bu yıl 40 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.

“Süs bitkiciliği sektörü baharını yaşıyor”
Fuarın 60 bin metrekare alanda gerçekleştirileceğini söyleyen PSB Anatolia Fuarı Koordinatörü Remzi Adıyaman, "PSB Anatolia Fuarı’nın bir geçmişi var. Daha önce biz, bu fuarı Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali olarak gerçekleştirmiştik. Akabinde katılımcı firmalarımızın da festivalin, fuara dönüştürülmesi talebi olduğundan dolayı bunu 2021 yılında fuar olarak gerçekleştirdik. Bu yıl 2’ncisini gerçekleştireceğiz. Toplamda 90 bin metrekare alan ama biz bunun 60 bin metrekare alanını kullanıyoruz ve geri kalan kısmını da otopark olarak kullanıyoruz. Süs bitkilerinde daha düne kadar ithal ürünler aldığımız ülkelere şuanda ihracat yapmaya başladık. Bu da bizim için çok sevindirici bir olay. Süs bitkiciliği sektörü baharını yaşıyor" dedi.

"Peyzaja dair bütün geniş yelpazede ürünleri bulabileceğiniz bir fuar olacak"
Fuarda peyzaja dair bütün ürünlerin bulunacağını belirten Adıyaman, "Yaklaşık 225 firmayla birlikte Türkiye’nin en büyük açık hava Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarını gerçekleştirmiş olacağız. Geçtiğimiz sene, Peyzaj Mimarları Odası ile PSB Anatolia Fuarının birlikte organize etmiş olduğu, üniversitedeki peyzaj mimarlığı bölümündeki öğrenciler için proje ve uygulama yarışması yaptık. Toplam 12 üniversiteyi dahil ettik. Bu yıl çok talep var, bu yüzden sayıyı 20’de sınırlı tutacağız. Bu da olağanüstü bir ilgi görüyor. Öğrencilerimizin önünü açıyoruz, bu konuda da çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Kısmet olursa bu yıl çok daha renkli geçeceğini söyleyebilirim. Peyzaja dair bütün geniş yelpazede ürünleri bulabileceğiniz bir fuar olacak" diye konuştu.

"Bu yıl 40 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz"
Yaklaşık 40 bin ziyaretçi beklediklerini aktaran Adıyaman, "Geçen yıl 29 bin 200 kayıtlı ziyaretçimiz vardı. Ama bu yıl 40 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Geçen sene 200 firma vardı, yapılan anketlere göre yüzde 98’lik bir memnuniyet söz konusu. Bu çok önemli bizim için, çok iyi sayı. Bu yıl hiç bunu bozmadan devam edeceğiz. Her yıl üzerine biraz daha koyarak devam etmemiz gerekiyor. Bu konuda tabii ki bulunmuş olduğumuz bölgede başta Sakarya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş kenetlenmiş bir şekilde. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve memnun bir şekilde yolcu edebilmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelen misafirlerimizin mutlu olması da bizleri de mutlu ediyor"
Fuarın kurulacağı alanın turistik bir bölge olduğunu aktaran Adıyaman, "Trafik gibi bir sorunumuz yok, konaklamada bir sıkıntımız yok. Yani biz gelen ziyaretçilerimizi burada ağırlama konusunda herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Ama bazı farklı bölgelerde sıkıntılar çekilebiliyor. Sapanca’nın turistlik bir bölge olmasını avantaja çeviriyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz hem tatilini yapıyor hem de ticaretini burada çok rahat bir şekilde sürdürebiliyorlar. Yeni iş imkanları, yeni iş görüşmeleri gibi ambiyans ortaya çıkıyor. Gelen misafirlerimizin mutlu olması da bizleri de mutlu ediyor. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi İstanbul’un arka bahçesi gibi bir konumda olmamız. Birçok büyük şehre yakın mesafedesiniz. Bunu avantaja çevirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Yeşili, doğayı, bitkiyi, peyzajı seven kim varsa buraya bekliyoruz. Ve görülmeye değer çok güzel ürünlerle sizlerle olacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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