SAVİBU Başkanı Alaçam: “Her şey dahil değil, herkes dahil sistem istiyoruz”

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, “Ülkemizin Güney ve Ege bölgesinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri bitiren hataya düşmemek adına her şey dahil değil, herkes dahil sistem diyoruz” dedi.

SAVİBU Mayıs ayı olağan toplantısı dernek yönetimi ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Sektörde yaşanan sıkıntıların ele alındığı toplantıda, sektör hakkında bilgisi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan eleştiriler, yerel kalkınmayı destekleyen işletmecilerin kurduğu Eko Turizm işletmelerinin ilçeye ve bölgeye kattığı değerler konuşuldu. İlçede uygulanan Eko Turizm modelinin doğa ile dost olduğunu belirten Başkan Alaçam, toplantıda yaptığı konuşmada, “Doğaya yüzde 100 uyumlu minimal ahşap yapılar; yerden 50 santimetre yüksek yapılarak toprak yapısını bozmamaktadır. Her bir butik tesis yapım aşamasında hiçbir ağaç kesilmeden aksine onlarca ağaç ekerek bahçesini renklendirip doğa korunmaktadır. Nitekim misafirlerimiz için en çekici unsur bahçe kullanımıdır. Butik işletmelerimizin çoğunluğu sadece ailelere hizmet vermektedir. Her bir işletmecimiz doğaya hasret kalan yetişkin, çocuk ve evcil hayvan misafirlerinin bu buluşmada yaşadığı mutluluğa an be an şahit olmaktadır. İddia edildiği gibi saatlik veya günlük kullanım mümkün olmamakla birlikte birçok işletmede minimum konaklama süresi 2 gündür” dedi.

İlçedeki turizm işletmelerinin işsizlik sorununa da çözüm getirdiğini ifade eden Alaçam, “İlçemiz Sapanca’da tatil amaçlı hizmete açılan yüzlerce butik işletme sayesinde işsizlik sorunu ortadan kalkmış, bu sektöre hizmet veren onlarca yan kuruluş açılmıştır, aksine işçi bulma sorunu baş göstermeye başlamıştır. Geçmiş dönemlerde zamanının birçoğunu kahvehanelerde geçiren, başıboş gezen hatta bir kısmı madde bağımlısı gençlerimiz ürettikleri yapılar ve işletmeler sayesinde hem bireysel hem toplumsal olarak kazanım sağlamış, kötü alışkanlıklarından kurtulmuş, iş güç sahibi olarak kıymetli zamanını ilçesine ve ülkesine katma değer katmıştır. Çarşıda, pazarda kavga gürültü bitmiştir. El emekleri, alın terleriyle yapılan butik işletmelerimiz hem işletmecilere hem de oluşan yan sektörlere büyük bir gelir kaynağı olmuş ve bu kaynak ilçe geneline yayılmıştır. Oda kahvaltı sistemi ile çalışan butik işletmelerimizde kalan misafirlerimiz, başta yeme içme ihtiyaçlarını gidermek üzere tesislerden dışarı çıkarak ilçemiz genelinden alışveriş yapmaktadır. Bu bağlamda hem konakladıkları tesise hem de ilçe esnafına kazanç sağlamaktadır. Yapım aşaması ve sonrası ihtiyaç duyulan ürünlerin neredeyse tamamı ilçe ve ilimizden alınmaktadır” diye konuştu.

İlçedeki turizm tesislerinde 50 ulustan fazla misafir ağırlandığını belirten Alaçam, “Bugüne kadar 50 farklı ulustan ve eyaletten misafir ağırladığımız gözlemlenmektedir. Dünyanın bir diğer ucundaki Amerika’nın Dallas eyaleti de buna dahildir. Ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlanmaktadır. Sapanca Türkiye’de tatil bölgeleri arasında ilk 10’a girmiştir. Yıllarca turizm ile ilgili çalışmaların yapıldığı ilçemiz Sapanca, pandemi sonrası özellikle minimal yapılardan oluşan işletmelerimiz sayesinde, dört mevsim gidilebilecek ülkemizin en popüler turistlik bölgelerinden biri haline gelmiştir. İşletmelerimizin güvenlik denetimleri ilçe mülki idare amirimiz öncülüğünde jandarma ve emniyet güçleri tarafından düzenli yapılmaktadır. Tüm işletmelerimizde kimlik bildirimi zorunlu tutulmaktadır. Derneğimiz, başlattığı eğitim seminerleri ile birlikte tüm işletmelerimizi sürdürebilir kılmak ve yerel kalkınmaya desteği arttırmak için çalışmalarına devam etmektedir. Yıllardır işlenmeyen, el sürülmeyen ata topraklarımızda eko turizm sayesinde doğamız korunarak harika gelişimler ve değişimler yaşanmaktadır. Bizler, genç girişimci, tecrübeli işletmeci ve Sapanca’nın birer ferdi olarak bu gelişimi ahlak ve saygı çerçevesinde sürdürmeye talibiz. Bugüne kadar ilçe turizmine katkısı bulun, küçük, orta ve büyük turizm işletmelerine teşekkür ediyor, bundan sonrası için toplumumuza ve vatanımıza bu kadar olumlu etki gösteren butik işletmelerimiz ile bu bayrağı taşımak istiyoruz. Bu sebeple, bugün ve bugünden sonra yapılması planlanan sayıları 100’ü bulan, misafiri işletmenin içinden çıkarmamak üzerine kurulu tüm sitemlere karşı olduğumuzu ve onların yapımına fırsat vermeyeceğimizi beyan ediyoruz. Ülkemizin Güney ve Ege bölgesinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri bitiren hataya düşmemek adına her şey dahil değil, herkes dahil sistem diyoruz! İlimiz ve ilçemizdeki tüm yaş grubundaki vatandaşlarımızı, resmi kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, siyasi parti ve temsilciliklerini, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi, esnafımızı ve tüm paydaşları; bu haklı davamızda bizlere destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

