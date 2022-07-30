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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

33. Acelle Yaylası Şenlikleri başladı

İHA

33. Acelle Yaylası Şenlikleri başladı

Akyazı Belediyesi ve Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği tarafından düzenlenen 33. Acelle Yaylası Kadırga Şenlikleri mevlidi şerif okunması ve açılış duası ile başladı.
Orman Genel Müdürlüğü’nün ORKÖY projesi çerçevesinde alınan araçların dağıtım töreni ile birlikte yapılan Acelle Yayla Şenliği’nin açılış programına Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 25. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, BBP İlçe Başkanı Naim Yolcu, Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
33. Acelle Yayla Şenliği mevlidi şerif okunması ve açılış duası ile başlatıldı. Açılış programında konuşan Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği Başkanı ve Hanyatak Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, “Türkiye’nin en büyük şenliklerinden birisi olan Acelle Şenliğimizin açılışını hayırlısı ile gerçekleştirdik. Şenliğimizin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün sürecek olan şenliklerimize bekliyoruz” dedi. Orman Bölge Müdürü Ziya Polat da dualarla açılışı yapılan şenliklerin hayırlı olmasını diledi.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, “Acelle Yayla Şenliği’nin gerçekleşmesinde emeği olan derneğimize, muhtarımıza ve her zaman yanımızda olan Valimize teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bir şekilde şenliğimizi gerçekleştireceğiz. 3 gün gerçekleştirilecek olan; birlik ve beraberliğin anlam bulduğu, kültürümüzün yaşatıldığı bu güzel etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.
Açılış töreninde konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Türkiye’nin en büyük yayla şenliklerinden birisi olan Acelle Yayla Şenliklerini dualarla açtık. Bu güzel organizasyondan dolayı Akyazı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a, Hanyatak muhtarımıza ve vatan, bayrak aşığı Hanyataklı hemşerilerimi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız inşallah burada 3 gün boyunca keyifli vakit geçirecekler” ifadelerine yer verdi.
Vali Kaldırım’ın konuşmasının ardından kurdele kesildi ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ORKÖY projesi çerçevesinde alınan araçların dağıtım töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 1 adet ekskavatör, 7 adet traktör ve 4 adet tomruk çekme vinci orman köylülerine teslim edildi. Açılışın ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve beraberindekiler şenlik alanında stant açan esnafları ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

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