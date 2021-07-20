Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kurban Bayramı namazı kılındı

AA

Sakarya merkezinde yer alan Demokrasi Meydanı'nda hazırlanan alana sabah namazından sonra gelmeye başlayan vatandaşlar, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen vaazı dinledi.

Salgın tedbirleri gereği sosyal mesafeye uygun saf tutulan alanda bayram namazı eda edildi.

Ailelerin çocuklarıyla geldiği programda çeşitli ülkelerden Müslümanlar da yer aldı.

Namaz sonrası salgın kurallarına uyularak Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Daha sonra meydanda çay ikramında bulunuldu.

- Zonguldak

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Çocukların da ilgi gösterdiği bayram namazı sonrasında cemaat, Kovid-19 tedbirlerine uyarak bayramlaştı.

- Bartın

Bartın'da İmam Hatip Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kıldı.

Seccadesiyle gelen vatandaşlar, dezenfektan kullanarak camiye girdi.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.

- Karabük

Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, başta Safranbolu ilçesindeki tarihi camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde cemaat, bayram namazı sonrasında bayramlaştı.

- Kocaeli

Kocaeli'de her yaştan vatandaş, seccadeleriyle geldikleri camilerde bayram namazını kılmak için sosyal mesafeye uyarak saf tuttu.

Kentin simge yapılarından tarihi Fevziye Camisi'ne sığmayan cemaat ise avluda belirtilen kurallara uyarak namazını eda etti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

Vali Seddar Yavuz, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramların yardımlaşma, dayanışma duygularının en üst seviyeye çıktığı, birlik, beraberlik ve sevinç günlerinden biri olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bitmesini Allah'tan temenni eden Yavuz, bayram sevincinin yaşanması için Valilik tarafından tedbirler paketi uygulandığını kaydetti.

Yavuz, bu kapsamda ilgili kamu görevlilerinin sahada olduğunu dile getirerek, bayramda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayramda sevinç için silahla havaya ateş edilmesini insani bulmadığına dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Evet, biz silah kullanmayı biliriz ama silah kullanmanın yolu ve yöntemi böyle sevinç günlerini kana bulamak, insanların canını acıtmak değildir. Vatanımıza, toprak bütünlüğümüze, bayrağımıza, bağımsızlığımıza bir saldırı olduğunda hiçbir zaman uysallık göstermeyiz. Ölüme, şehadet şerbeti içmeye, adeta gül bahçesine girercesine gireriz ama bayramda silah atmanın kime ne faydası var? Böyle bir sevinç olur mu? Bu, sevinmeyi bilmemek demektir. Artık bu davranışlardan vazgeçelim. Daha güzel sevinç yolları bulalım."

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir de vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

- Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, farklı mimari dokuya sahip camiye akın etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılanların seccade ve dezenfektan ile camiye gelmesi dikkati çekti.

Namazın kılınması, hutbenin okunması ve duanın ardından vatandaşlar uzaktan bayramlaştı.

- Bolu

Bolu’da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, tarihi Yıldırım Bayezid cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Kovid-19 tedbirlerine uyulan camilerde cemaat, bayram namazı sonrası bayramlaştı.