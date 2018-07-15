Resmi Gazete’de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 üniversiteye rektör atandı. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine göre yapıldı. Rektör ataması yapılan üniversiteler arasında Sakarya Üniversitesi de var. Kararname ile Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan, atandı! Peki, Prof. Dr. Fatih Savaşan kimdir? İşte cevabı…
PROF. DR. FATİH SAVAŞAN KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1994-95’te kısa bir süre Sayıştay denetçi yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak lisansüstü çalışmaları için ABD'ye gitti. Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997), Kansas Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora (2002) yaptı. 2002-2009 arasında Uşak Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) öğretim üyesi olarak çalıştı. 2009 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde öğretim üyeliğine başladı. 2013 yılında İslam Ekonomisi alanında araştırma yapmak üzere Stanford Üniversitesi Islamic Studies departmanında misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
Dekan Yardımcılığı (Uşak Üniversitesi İİBF), Maliye Bölüm Başkanlığı (Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi), Kaynarca Uygulamalı Bilimler Kurucu Yüksekokul Müdürlüğü (Sakarya Üniversitesi), Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Sakarya Üniversitesi) görevlerinde bulunan Savaşan, PESA (Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi)’nın kurucu başkanlığını yaptı.
Kayıtdışı ekonomi, uluslararası göç, vergileme ve kamu ekonomisi alanlarında yayınlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunan Savaşan, 2012 yılından bu tarafa çalışmalarını İslam Ekonomisi ve Finansı alanında yoğunlaştırdı. İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucuları arasında yer aldı ve Enstitü müdürlüğü döneminde çok sayıda kongre ve çalıştayın düzenleme kurulu başkanlığını yaptı. Kamu kurumları ve Avrupa Birliği projelerinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görevler yaptı.
Prof. Dr. Savaşan evli ve dört çocuk babasıdır.
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