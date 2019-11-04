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Sakarya’da feci kaza! 6 yaralı

İHA

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Sakarya

Kaza, D010 Karasu - Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde Karasu Adalet Sarayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine doğru seyir halinde olan H.Ç. idaresindeki 81 EH 952 plakalı otomobil ile S.F. idaresindeki 54 PJ 088 plakalı otomobil çarpıştı.

 

Çarpışmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen araçlar yol kenarındaki bulunan beton direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri H.Ç. ile S.F. başta olmak üzere araçlarda yolcu olarak bulunan Ü.Ç., S.G., S.K. ve S.A. isimli toplam 6 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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