        Sakaryaspor: 3 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Sakaryaspor: 3 - Iğdır FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan mücadele, 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 00:07 Güncelleme: 18.08.2025 - 00:07
        Gol düellosunda kazanan Sakarya!
        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 yendi.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil

        Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 78 Eren Erdoğan), Mambenga (Dk. 68 Akuazaoku), Emre Demir, Serkan Yavuz, Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu, Kobiljar (Dk. 88 Batuhan Çakır)

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 62 Ethemi), Bruno, Eysseric (Dk. 63 Ali Kaan Güneren), Rotariu (Dk. 73 Camara), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Caner Cavlun, Eyüp Akcan (Dk. 74 Avramovski), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

        Goller: Dk. 3 ve 19. Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 8 Mambenga, Dk. 39 Emre Demir, Dk. 71 Akuazaoku (Sakaryaspor)

        Kırmızı kartlar: Dk. 82 Ethemi, Dk. 90+2 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 86 Emre Demir (Sakaryaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 10 Eyüp Akcan, Dk. 45 Burak Bekaroğlu, Dk. 50 Caner Cavlun (Alagöz Holding Iğdır FK)

