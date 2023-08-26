Sakaryaspor - Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Sakaryaspor ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu arada Sakaryaspor 87. dakikada penaltı atışı kazandı. Dakika 90’da Dino’nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtarmayı başardı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Gürcan Hasova, Sezgin Çınar, Haydar Avcı
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Nalepa, Roshi (Dk. 72 Hakan Yavuz), Del Valle (Dk. 46 Dino), Erdi Dikmen, Mikail Okyar (Dk. 46 Muhammed Akarslan)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser, Muhammed Mert (Dk. 83 Batuhan Arıcı), Melih Okutan, Serkan Göksu (Dk. 64 Berk Taşkın), Onur Ayık (Dk. 75 Bamba), Hasan Ayaroğlu, Bouali (Dk. 64 Saponjic), Glumac, Popov (Dk. 64 Klonaridis), Diniyev
Goller: Dk. 72 Kasongo (Penaltıdan) (Sakaryaspor), 45+3 Bouali (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ali Ülgen ve Rotman, 45+5 Burak Süleyman, Dk. 90+8 Hakan Yavuz, Dk. 90+9 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 14 Serkan Göksu, Dk. 30 Bouali, Dk. 66 Berk Taşkın, Dk. 85 Abdulsamed Damlu, Dk. 86 Klonaridis, Dk. 87 Mustafa Eser (Ümraniyespor)