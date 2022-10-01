Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

26. dakikada Donsah’ın hava topunda topu göğsüyle kontrol eden Cengizhan Akgün, Oğuz Yıldırım’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada VAR tarafından incelenen pozisyon sonrasında Yeni Malatyaspor’da topun başına Cengizhan Akgün geçti. Akgün’ün vuruşunu kaleci Furkan Köse kurtardı.

31. dakikada Ogün Özçiçek’in sol kanattan ortasında Jospin Nshimirimana’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

43. dakikada Hakan Yavuz’un arka direğe ortasında Kasongo’nun vuruşu ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada ceza sahasına giren Ozan Sol’un pasında Kabongo Kasongo topu filelere gönderdi. 2-1

51. dakikada Hurşit Taşçı’nın sol kanattan çevirdiği topta Ozan Sol’un vuruşunu kaleci çeldi.

69. dakikada Buğra Çağıran ikinci sarıdan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

70. dakikada duran topta Michal Nalepa’nın ceza yayına doğru pasında Ümit Kurt gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1

88. dakikada Sakaryaspor Odise Roshi’nin yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Odise Roshi’nin vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu kurtardı.