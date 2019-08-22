Çim hokeyi oyuncusu Alex Danson (34),10 ay önce bir şakaya gülerken kafasını duvara çarpması üzerine beyin sarsıntısı geçirdi.

Altın madalyalı oyuncu, "Birden bire konuşamadığımı fark ettim. Paniklemeye başladım, yankılar çok büyüktü" dedi.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre; altın madalya sahibi Danson, "Sürekli başım ağrıyordu, içerde bile güneş gözlüğü takmak zorundaydım" diyerek, belirtilerin son sekiz hafta içinde azalmaya başladığını söyledi.

10 AY MAÇLARA ÇIKAMADI

10 ay boyunca maçlara çıkamayan Danson, iki ay boyunca tuvalete dahi yardım almadan gidemediğini belirterek, bir kafeye gidememenin altı ay sürdüğünü, televizyon izleyemediğini ve yedi ay boyunca maillerini bile kontrol edemediğini söyledi. Dokuz ay boyunca baş ağrısının olmadığı bir dakika bile geçirmediğini sözlerine ekleyen Danson, yavaş yavaş iyileşmeye başladığını söyledi.

Alex Danson şimdilerde 11 ay sonra yapılacak Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyor.