Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

SİRKE İLE TEMİZLEYİN

Tahta kaşığınızın üzerinde fazla yemek kalıntısı görüyorsanız, iç güdüsel olarak onu bulaşık makinesine atmak isteyebilirsiniz. Fakat bu hamleye hiç gerek yok. Kaşıkların üzerindeki yemek kalıntılarını gidermek için su ve beyaz sirke dolu bir kaba ihtiyacınız var. B urada bir gece boyunca bekleyen kaşıklarınız ertesi gün tertemiz olacaktır.