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Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

Yemek yaparken en çok kullanılan mutfak aletlerinden biri olan tahta kaşıkların aslında bulaşık makinesinde yıkanmasının sağlık açısından oldukça tehlikeli olduğunu biliyor muydunuz? Elde yıkanması da temizlik açısından tatmin etmiyor. Peki tahta kaşıkları nasıl yıkayabiliriz? İşte tahta kaşıkları yıkama yöntemleri...

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  • Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

    Yemek yaparken elimizin altında mutlaka tahta kaşıklar oluyor. Peki, o tahta kaşıklar salçaya bulandığında, yağlı kaldığında ne yapıyorsunuz? Hemen bulaşık makinesine mi gönderiyorsunuz? İşte bu oldukça yanlış bir hamle. Uzmanlar konuyla ilgili uyarılar yapıyor ve tahta kaşıkların asla bulaşık makinesinde yıkanmaması gerektiğini söylüyor. İşte tahta kaşıkları yıkama yöntemleri...
  • Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

    SABUNLA YIKAYIN

    Tahta kaşıklar mutlaka sabun ile yıkanmalıdır. Kaşıkları kullandıktan sonra üzerindeki kirlerin kurumasını beklemeden hemen su ve sabun ayrdımıyla temizlik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tahta kaşıklarınızı asla bulaşık makinesinde yıkanmayın.
  • Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

    YAĞ İLE BAKIM YAPIN

    Tahta kaşıklarınızın soyulmaması ve pütür pütür olmaması için yağlar ile bakım yapın. Çünkü bölünen kaşıklar bakteri üretir ve sağlığınız açısından tehlikelidir. Tahta kaşıkları bitkisel yağ, zeytinyağı ya da keten tohumu yağı ile ovalayabilirsiniz.
  • Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

    SİRKE İLE TEMİZLEYİN

    Tahta kaşığınızın üzerinde fazla yemek kalıntısı görüyorsanız, iç güdüsel olarak onu bulaşık makinesine atmak isteyebilirsiniz. Fakat bu hamleye hiç gerek yok. Kaşıkların üzerindeki yemek kalıntılarını gidermek için su ve beyaz sirke dolu bir kaba ihtiyacınız var. B urada bir gece boyunca bekleyen kaşıklarınız ertesi gün tertemiz olacaktır.
  • Sakın bulaşık makinesine atmayın! Uzmanlar uyarıyor: Sinsice tehlike saçıyor!

    LİMON VE KARBONAT KULLANIN

    Koku gelen tahta kaşıklarınızı limon ve karbonat ile kurtarabilirsiniz. Yarıya bölünmüş limonun kesik tarafıyla ya da karbonat ile yüzeyini ovabilirsiniz. Ya da üzerlerine karbonatı serpebilir, limon tuzu dökebilir ve kaşığı biraz öylece bekletebilirsiniz. Sabunlu suyla yıkadığınızdan emin olduktan sonra kurutup kullanabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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