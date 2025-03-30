Şakir Paşa Ailesi dizisi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman? 30 Mart 2025 Now TV yayın akışı
Now TV'de yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. 30 Mart Pazar akşamı dizinin yeni bölümünü bekleyenler yayın akışı listesini kontrol etmeye başladı. Yayınlanan en son bölümde Aniesi, Şakir Paşa'ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül'ün de yardımıyla son bir umutla devreye girmişti. Peki Şakir Paşa Ailesi dizisi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman? İşte, 30 Mart 2025 Now TV yayın akışı
Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, her Pazar akşamı izleyici karşısına çıkıyordu. Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi yayın akışında yeni bölüm görülmüyor. Peki Şakir Paşa Ailesi dizisi bu akşam var mı? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm ne zaman?
ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
30 Mart Ramazan Bayramı 1. gün olması nedeniyle Şakir Paşa Ailesi (12. bölüm) yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Onun yerine aynı saatte Şakir Paşa Ailesi tekrar bölümü ekrana gelecek.
ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölümüyle 6 Nisan Pazar 20.00'de NOW'da!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar. Aniesi, Şakir Paşa’ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül’ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.