İslam dinini kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de yazmasa da İslam alimlerinden alıntılanan kaynaklara göre halk arasında Salat-ı Tefriciye adıyla bilinen duanın belli bir sayıda okunmasının kişiye kolaylık sağlayacağına inanılıyor. İslam alimi İmam Kurtubi'nin bir beladan kurtulmak isteyenlerin ya da hayırlı bir işe niyetlenenlerin Salat-ı Tefriciye duasını 4444 kez okumasının faydası olacağını söylediğine inanılıyor.

SALAT-I TEFRİCİYE DUASI OKUNUŞU

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

SALAT-I TEFRİCİYE DUASI ANLAMI

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”