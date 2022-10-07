Müslümanlar tarafından sıklıkla getirilen Salavatı Şerif, bugün Mevlid Kandili ve Cuma günü nedeniyle daha da önem kazandı. Bugün İslam elemi için büyük önem taşıyan Mevlid Kandili idrak edilecek. Kandil gecelerinde yapılan hayır ve hasenatları Peygamberimize hediye etmek adına salavatlar getirilip dualar edilecek. Bu gece ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler Salavatı Şerif’in okunuşunu araştırıyor. Peki, Salavat nasıl getirilir? İşte Salavatı Şerif okunuşu ve anlamı…