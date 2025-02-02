Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı korunmada en etkili yöntemlerin başında gelen maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Maskeler yanlış kullanıldığında zararlı olabilirler.

DOĞRU MASKE KULLANIMI NASIL OLMALIDIR?

1. ELLERİNİ TEMİZLE

Temiz bir tıbbi maskeye dokunmadan önce ellerini sabun ve suyla iyice yıkayalım. Islak ellerini sabunlayınca durulamadan önce en az 20 saniye yıkamak için ellerimizi ovmalıyız. Ellerimizi kurutmak için her zaman temiz bir kâğıt havlu kullanalım ve sonrasında bu kâğıt havluyu da çöp kutusuna atalım.

2. MASKENİN SAĞLAM OLUP OLMADIĞINI KONTROL ET!

Kutusundan yeni (kullanılmamış) bir tıbbi maske çıkardığında kumaşında herhangi bir defo, delik ya da yırtık olmadığından emin olmak için maskeyi kontrol etmeliyiz. Maskede defo, delik ya da yırtık varsa onu atıp kutudan yeni (kullanılmamış) başka bir maske seçelim.

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3. MASKENİN ÜST KISMINI UYGUN ŞEKİLDE DOĞRULT

Maskenin yüzünüze mümkün olduğunca iyi oturması için maskenin üst kısmında burnunun etrafını sarabilen, sert ama bükülebilir bir kenar olacaktır. Maskeyi yüzüne takmadan önce bu bükülebilir kenarın yukarıda olduğundan emin ol.

4. MASKENİN UYGUN TARAFININ DIŞA BAKTIĞINDAN EMİN OL

Çoğu tıbbi maskenin içi beyazken dışı başka bir renktedir. Maskeyi yüzüne takmadan önce maskenin beyaz tarafının yüzüne bakacak şekilde durduğundan emin ol.

5. MASKEYİ YÜZE TAKMAK

Kulak Halkaları

Bazı maskelerin iki yanında, iki adet kulak halkası bulunur. Bu halkalar normalde esneyebilen lastikli bir malzemeden yapılır. Bu türden bir maskeyi halkalarından tutup bir halkayı bir kulağının, diğer halkayı da diğer kulağının etrafına geçir.

Bağcıklar ya da Şeritler

Bazı maskelerde başının etrafını sarıp arkasında bağlanan kumaş parçaları bulunur. Bağcıklı maskelerin çoğunda üst ve alt bağcıklar ya da şeritler vardır. Maskeyi üst bağcıklarından tutup bunları başının arkasına doğru sar ve bir ilmek atıp bağla.

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Bantlar

Bazı maskelerde başının arka tarafının etrafına ve üzerine (kulaklarına karşıt şekilde) yerleşen iki adet lastikli bant bulunur. Maskeyi yüzünün önünde tut, üst bandı başının üstünden çek ve başının tepe kısmına geçir. Sonra alt bandı çekip başının üstünden geçir ve kafatasının alt kısmına yerleştir.