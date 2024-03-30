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        Haberler Yaşam Gözlüğünüzü yüz şeklinize göre seçin! İşte yüz şekline göre gözlük modelleri

        Gözlüğünüzü yüz şeklinize göre seçin!

        Alışveriş sitelerinde görüp çok beğendiğiniz bir güneş gözlüğünü satın aldınız diyelim. Fakat seçtiğiniz güneş gözlüğü modeli, tam yüzünüze oturmadı ya da yüzünüzü daha farklı gösterdi. Güneş gözlüğünüzü hayal ettiğiniz gibi kendinize yakıştıramadıysanız bunun nedeni modelin yüz şekline uygun olmamasından kaynaklanıyor olabilir! Yüz şekline göre güneş gözlüğü seçiminin püf noktalarını sıralıyoruz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:00 Güncelleme: 29.03.2024 - 15:37
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        Güneş gözlüklerinin sezonluk değil, ömürlük ve zamansız olmasını istemek yanlış olmaz. Ancak bazen çok beğenip satın almak istediğimiz gözlük, yüzümüze tam oturamıyor, hatta yüz şeklini olduğundan farklı gösterebiliyor. Bunun nedeni elbette gözlüğün yüz şekline uygun olmaması. Peki yüz şekline göre güneş gözlüğü nasıl seçilir? İşte tam da bahar aylarına girmişken gözlük seçiminde dikkat edilmesi gerekenler ve yüz şekline göre gözlük seçiminin püf noktaları...

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        YUVARLAK YÜZ HATTINI UZUN GÖSTERECEK MODELLER...

        Yuvarlak yüz hattına sahipseniz ve yüzünüzü daha uzun göstermek istiyorsanız köşeli ya da diktörtgen çerçevelere bir şans verin! Şakaklara uzanan çerçeveler profilinizi daha uzun gösterir. Bunun yanında kalın veya belirgin üst çerçeveler gözü çekik gösterir ve bu etki yüzün daha uzun görünmesini sağlar.

        Çerçeve önerileri: Köşeli veya dikdörtgen, genişçe çerçeveler.

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        UZUN YÜZ

        Yüzün en geniş yerinden daha geniş olmayan bir çerçeveyle yüzün olduğundan daha geniş ve kısa görünmesi sağlanabilir. Bu tip yüzde yuvarlak ve kare çerçeveler çok başarılıdır. Enine hatları kısa, boyuna hatları uzun olan çerçeveler de bu yüze göre olabilir.

        Çerçeve önerileri: Yuvarlak, kare.

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        ELMAS ŞEKİLLİ YÜZ

        Bu yüz tipinde geniş veya yüksek elmacık kemikleri, dar alın ve çene bulunur. Oval çerçeveler yüzün kenarlarını yumuşatır; yumuşak kıvrımları olan kare çerçeveler de aynı etkiyi yaratabilir. Her durumda çerçevenin elmacık kemiklerinin genişliğinden daha geniş olmamasına dikkat edilmelidir.

        Çerçeve önerileri: Oval, kare, damla model, küçük çerçeve veya çerçevesiz.

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        ÜÇGEN YÜZDE, VURGU YÜZÜN ALT KISMINA

        Göz bölgesi öne çıkarılarak alın bölgesine vurgu azaltılmalıdır. Yanağa doğru inen çerçeveler bu dengeyi sağlamakta yardımcı olabilir. Alt çerçevesi olmayan metal modeller de deneyebilirsiniz.

        Çerçeve önerileri: Üst hatları düz olan çerçeveler.

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        OVAL YÜZ ŞEKİLLİYSENİZ ŞANSLISINIZ

        Bazı insanlar vardır ki her gözlüğü kendisine yakıştırmayı bilir. Muhtemelen bu kişilerin oval yüz hatları vardır. Oval yüz şekline hemen hemen her çerçeve uyar. Yumuşak köşeleri olan ve şakağa doğru yükselen kare şeklinde çerçeveler oval yüzlere özellikle yakışır.

        Çerçeve önerileri: Herhangi bir çerçeve

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        KARE YÜZ ŞEKLİNE GÖRE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİ

        Bu tip yüz şeklinde kuvvetli bir çene çizgisi, geniş bir alın ve elmacık kemikleri bulunur. Bu nedenle köşeli hatları yumuşatmak için kıvrımlı çerçeveler seçilmesi tavsiye ediliyor. Klasik oval çerçeveler de bu yüz tipine yakışacaktır.

        Çerçeve önerileri: Oval, damla, yuvarlak.

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