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        Haberler Sağlık Salgınlardan korunmak için ihmal etmeyin! Bağışıklığı güçlendiren 6 vitamin!

        Salgınlardan korunmak için ihmal etmeyin! Bağışıklığı güçlendiren 6 vitamin!

        Sağlığımızı korumak, özellikle salgın dönemlerinde hayati öneme sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, vücudumuzu hastalıklara karşı dirençli hale getirmenin önemli bir yoludur. Bu noktada, doğru vitaminleri almak bağışıklık sistemi için kilit bir rol oynar. İşte salgınlardan korunmak için ihmal etmememiz gereken, bağışıklığı güçlendiren 6 önemli vitamin!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:25
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        1

        Hava değişimleri, stres, yetersiz beslenme ve salgınlar, bağışıklık sistemimizi zorlayan faktörler arasında yer alır. Ancak, doğru vitaminleri almak, vücudu hastalıklara karşı savunmada güçlendirebilir. Bağışıklık sistemini destekleyen bu vitaminler, adeta bir vitamin deposu gibi işlev görerek sağlığımızı koruma konusunda bize yardımcı olur. İşte uzmanların mutlaka takviye olarak alınmasını önerdiği 6 vitamin...

        2

        1. C Vitamini:

        C vitamini, doğal bir antioksidan olarak bilinir ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında kilit bir rol oynar. Limon, portakal, çilek gibi meyvelerde ve sebzelerde bol miktarda bulunan C vitamini, vücudu zararlı maddelere karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler. Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi, 19 ila 64 yaşındakilerin günlük 40 mg C vitamini almasını tavsiye ediyor.

        3

        D Vitamini:

        D vitamini, güneş ışığından elde edilen bir vitamin olup, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok fonksiyona katkı sağlar. Vücudumuzun D vitamini seviyesini korumak için güneşe maruz kalmak ve balık gibi D vitamini zengini besinleri tüketmek önemlidir. British Medical Journal'da yayımladıkları çalışmada, D vitamininin bağışıklık sistemiyle yakından ilişkili bağırsakların sağlıklı kalmasını sağladığını ortaya koymuştu.

        4

        B6 Vitamini:

        B6 vitamini, protein ve amino asit metabolizmasında görev alarak enerji üretimini destekler. Et, tavuk, balık, fındık ve baklagillerde bulunan B6 vitamini, bağışıklık sistemi hücrelerinin etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. RDA'ya göre 50 yaş ve altındakiler için 1,3 mg, 50 yaşından sonraysa kadınlar için 1,5 mg ve erkekler için 1,7 mg B6 vitamini gerekli.

        5

        Omega-3 Yağ Asitleri:

        Omega-3 yağ asitleri, özellikle balık yağında bulunur ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Bu yağ asitleri, bağışıklık sisteminin dengeli çalışmasına katkı sağlar ve vücudu hastalıklara karşı korur. Amerikan Kalp Derneği, kalp hastalığı geçmişi olmayan kişilerin her hafta en az iki porsiyon balık yemesini öneriyor.

        6

        Çinko:

        Çinko, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan önemli bir mineraldir bunun yanında akne ve iltihaplanmaya karşı koruma sağladığı da bilinmektedir. Kırmızı et, kabak çekirdeği, baklagiller ve süt ürünleri çinko bakımından zengin besin kaynaklarıdır.

        7

        Demir:

        Demir, vücutta kırmızı kan hücrelerinin üretiminde kilit bir rol oynar ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Kırmızı et, ıspanak, nohut gibi demir içeren gıdaları düzenli olarak tüketmek önemlidir. Erkekler için önerilen günlük miktar 8,7 miligramken, regl dönemindeki kadınlar için bu miktar 14,8 miligrama çıkıyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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