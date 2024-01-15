Haberler Sağlık Salgınlardan korunmak için ihmal etmeyin! Bağışıklığı güçlendiren 6 vitamin!

Salgınlardan korunmak için ihmal etmeyin! Bağışıklığı güçlendiren 6 vitamin! Sağlığımızı korumak, özellikle salgın dönemlerinde hayati öneme sahiptir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, vücudumuzu hastalıklara karşı dirençli hale getirmenin önemli bir yoludur. Bu noktada, doğru vitaminleri almak bağışıklık sistemi için kilit bir rol oynar. İşte salgınlardan korunmak için ihmal etmememiz gereken, bağışıklığı güçlendiren 6 önemli vitamin! Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:25 facebook

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Hava değişimleri, stres, yetersiz beslenme ve salgınlar, bağışıklık sistemimizi zorlayan faktörler arasında yer alır. Ancak, doğru vitaminleri almak, vücudu hastalıklara karşı savunmada güçlendirebilir. Bağışıklık sistemini destekleyen bu vitaminler, adeta bir vitamin deposu gibi işlev görerek sağlığımızı koruma konusunda bize yardımcı olur. İşte uzmanların mutlaka takviye olarak alınmasını önerdiği 6 vitamin...

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1. C Vitamini: C vitamini, doğal bir antioksidan olarak bilinir ve bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında kilit bir rol oynar. Limon, portakal, çilek gibi meyvelerde ve sebzelerde bol miktarda bulunan C vitamini, vücudu zararlı maddelere karşı korur ve bağışıklık sistemini destekler. Birleşik Krallık'ın Ulusal Sağlık Servisi, 19 ila 64 yaşındakilerin günlük 40 mg C vitamini almasını tavsiye ediyor.