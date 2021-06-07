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Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan, sözleşmesinin bittiği Akdeniz temsilcisine sosyal medya üzerinden veda etti

Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda
DHA

Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmesi biten 8 oyuncudan biri olan Salih Uçan, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla turuncu yeşilli takıma veda etti. Salih Uçan, 'Sevgili Alanyasporlular' diye başladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor. Hakkınızı helal edin."

2019-2020 sezonunda geldiği Alanyaspor'da başarılı performans sergileyen yetenekli oyuncunun adı Beşiktaş ile anılıyor. Yetenekli orta saha Alanyaspor'da bulunduğu iki yıl boyunca toplam 61 maçta forma giyerken 3 gol 7 asist yaptı.

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