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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Uçan: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz - Beşiktaş Haberleri

        Salih Uçan: Galatasaray'ı yenmek istiyoruz

        Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, Galatasaray derbisinden önce konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 19:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:20
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        "Galatasaray'ı yenmek istiyoruz"
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        Beşiktaşlı Salih Uçan, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşma öncesi konuşan Salih Uçan "Nasıl bir oyun oynayacağız? Her maçın öyküsü farklı. Sezon başından beri gayet olumlu sonuçlar alarak devam ediyoruz. Sezonu Galatasaray maçıyla açtık .Son maçta da Lyon'a karşı da olumlu sonuç aldık. Herkes sahadan mutlu ayrıldı. Son 2 senedir ligde iyi oynayan Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz. İki takım da namağlup. Bu maçı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz, bu en büyük dileğimiz." dedi.

        "SÜPER KUPA ÖZGÜVENİYLE GELDİK"

        Salih Uçan ayrıca "Sezona Galatasaray maçıyla başladık. O maçın verdiği özgüvenle geliyoruz. Galatasaray son 2 senedir çok iyi maçlar çıkardı, şampiyon. Bu sene biz farklıyız. Sezon başındaki maçın verdiği özgüvenle geldik. Hem Konyaspor hem Lyon maçları olumlu geçti. Bugün kazanmak için buradayız. Her maçın öyküsü farklı. Son derbide 17. saniyede golü bulduk." ifadelerini kullandı.

        siyah-beyazlı futbolcu sözlerini "Bakalım, güçlü Beşiktaş olacak. Maçın sonunda mutlu olan ekip biz oluruz." diyerek tamamladı.

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