DOKTOR SERBEST BIRAKILDI

Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.