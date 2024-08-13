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        Haberler Yaşam Salihli'de 2 bin 700 yıllık sur duvarı, turizme kazandırılacak

        Salihli'de 2 bin 700 yıllık sur duvarı, turizme kazandırılacak

        Manisa'nın Salihli ilçesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, 160 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ancak kerpiç yapısı nedeniyle bugüne kadar kazılamayan 2 bin 700 yıllık anıtsal sur duvarının turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Gelecek yıllardan itibaren Akdeniz ve Anadolu'da eşi benzeri olmayan bu sur duvarını turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:34
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        Devlet güvencesinde altın ve gümüş paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Salihli ilçesinin Sart Mahallesi'ndeki Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, 160 yıl önce başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

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        5 bin yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olan ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan antik kentteki kazılarda, Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ile eser ortaya çıkarıldı.

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        Antik kentte bu yıl devam eden kazılarda, 50 yıl önce keşfedilen ancak kerpiç yapısı nedeniyle bugüne kadar ortaya çıkarılamayan anıtsal sur duvarının tamamen gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

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        "ROMA DÖNEMİNE AİT EVLER ORTAYA ÇIKARILDI"

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, Akdeniz ve Anadolu coğrafyasında eşi benzeri olmayan 20 metre genişliğinde, 14 metre yüksekliğindeki anıtsal sur duvarının önümüzdeki yıldan itibaren turizme kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Cahill, "İçinde bulunduğumuz bu bölgede, 1970'li yıllarda Lidya dönemindeki anıtsal sur duvarı keşfedildi. Ağırlıklı olarak kerpiçten inşa edilmiş bir sur duvarı. Kerpiç malzemeden yapıldığı için yağmur ve dış etkenlerden korumak, o tarihlerde çok zordu. Sur duvarının bulunduğu alanda 50 yıla yakın bir süredir kazı çalışması yapıldı.

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        Sur duvarını tam anlamıyla ortaya çıkarabilmek için bu bölgenin üzerine çatı inşa edildi. Bu çatı ile birlikte sur duvarının tamamının ortaya çıkarılması için çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışmalarda hem sur duvarı hem de bu duvarın üzerinde Roma dönemine ait evler ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkartılan bu sur duvarı çok önemli. Çünkü böyle anıtsal bir sur duvarı, Akdeniz ve Anadolu'da hiç yok. Genişliği 20 metre, yüksekliği ise bazı bölgelerde 14 metreye kadar çıkıyor" dedi.

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        MEZOPOTAMYALILAR KADAR GÜÇLÜYÜZ' MESAJI

        Diğer antik kentlere ait sur duvarlarının genişliğinin 3-4 metre olduğunu belirten Nicholas Cahill, "Bu bölgede ortaya çıkartılan sur duvarı, çok daha büyük bir anıtsal yapı. Milattan önce 6 ve 7'nci yüzyılda sadece Mezopotamya'da Babil ile Asur uygarlıklarında büyük anıtsal duvarlar var. Düşüncemize göre, Lidyalılar yönlerini hem batıya hem de doğuya çevirmişler.

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        O tarihlerde en büyük imparatorluklardan biri olmak istemişler. Bu düşüncelerini hayata geçirmek için de böyle anıtsal surlar yapmışlar. Bu surun Lidyalılar tarafından 'Mezopotamyalılar kadar güçlüyüz' mesajı verilmek için yapıldığı kanaatindeyiz. Gelecek yıllardan itibaren Akdeniz ve Anadolu'da eşi benzeri olmayan bu sur duvarını turizme kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

        #2 bin 700 yıllık sur duvarı
        #Salihli
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