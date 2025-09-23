Salon İKSV sonbahar programına yeni isimler eklendi

Salon İKSV’nin Surprise Chef’in performansıyla başlayan zengin ve çoksesli sonbahar programına yeni isimler eklendi. 31 Ekim’de hip-hop, neo-soul ve R&B’yi benzersiz şekilde harmanlayan RUBII, 10 Kasım’da ambient müziğin günümüzdeki en parlak sanatçılarından.Julianna Barwick & Mary Lattimore, 29 Kasım’da Türkiye alternatif müzik sahnesinin deneysel ve duygusal kâşifi Görkem Karabudak, 26 Kasım’da yeni albümü “TAVŞAN UYKUSU”nun lansman konseriyle Dilan Balkay ve 11 Aralık’ta Londra’dan atmosferik dream pop’un gece kâşifleri Night Tapes, bu sezon Salon izleyicisiyle buluşacak.

Eylül ayında programına hız kesmeden devam edecek Salon İKSV, 25 Eylül’de Grammy adayı Amerikalı müzisyen Caroline Rose, 26 Eylül’de Türkiye rock müziğinin özgün kalemlerinden Kaan Tangöze ve 27 Eylül’de deneysel tınıları art-pop estetiğiyle birleştiren Londralı grup Vanishing Twin’i ağırlayacak.

Ayrıca yeni sezonda; benzersiz tekniğiyle ıslığı bir enstrümana dönüştüren Molly Lewis, karanlık ve şiirsel bir ses evreni yaratan King Hannah, Kanada’dan enerjik sahne performanslarıyla bilinen indie-pop grubu TOPS ve sahne sınırlarını zorlayan Estonyalı performans sanatçısı Tommy Cash, +1 desteğiyle Salon’a konuk oluyor. Hiçbir dile ait olmayan sözleriyle türlerin ötesindeki kolektif Gevende, kimliğini sınırların ötesinde inşa eden bir 70’ler ve 80’ler yıldızı Ahmed Fakroun, Türkiye punk sahnesinin kendine has temsilcisi Cemiyette Pişiyorum ve ilk albümü “KABUL” ile Lin Pesto, 35. Akbank Caz Festivali kapsamında özgün vokal tarzıyla tanınan Enji ve doğu ezgilerini cazla harmanlayan Pakistan kökenli topluluk Jaubi de sonbahar sezonunda Salon sahnesine renk katacak isimler arasında yer alıyor.

+1 Sunar: RUBII31 Ekim Cuma 21.00 Hip-hop, neo-soul ve R&B’yi özgün bir potada eriten Birmingham çıkışlı rapçi RUBII, sahici sözleri ve sürükleyici beat’leriyle dikkat çekiyor. İlk teklisi Bitter Lips’in ardından yayımladığı Repose, Olive Green ve Change & Remain kısaçalarıyla sadık bir dinleyici kitlesi edindi. “Jealousy”, “Dreams” ve “Night Drive” gibi parçaları kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı ve onu yalnızca yükselen bir yıldız değil, ilham veren bir rol modele dönüştürdü. RUBII’nin şarkıları, bir arkadaş sohbetindeki samimiyetle günlük hayatın iniş çıkışlarına eşlik ediyor. İçten gelen sözleri ve yoğun duygularla bezenmiş sound’u ile ilk kez Salon İKSV sahnesinde; sahneyi devralmadan önce Türkiye R&B sahnesinin yükselen ismi AYDEED bizimle. Julianna Barwick & Mary Lattimore10 Kasım Pazar 20.30 #resim#1296350# Ambient müziğin iki parlak ismi, arpist-besteci Mary Lattimore ve vokalist-prodüktör Julianna Barwick, Salon sahnesinde buluşuyor. Lattimore, arpını efektlerle harmanlayarak anlık duygular ve kırılgan izlenimlerle örülü, yolculuklardan beslenen bir müzik evreni yaratıyor. Yoko Ono’dan Jónsi’ye pek çok sanatçıyla işbirliği yapan, kısa film ve belgesel müziklerinde de imzası olan Barwick ise insan sesini uzatıp katmanlara bölerek ortaya çıkardığı büyüleyici vokal evreniyle tanınıyor. Dünyayı birlikte dolaşan iki yakın arkadaş, deneysel müziklerini sahne performanslarıyla birleştirerek dinleyiciyi farklı diyarlara yolculuğa çıkarıyor.

Dilan Balkay “TAVŞAN UYKUSU” Albüm Lansman Konseri26 Kasım Çarşamba 20.30 #resim#1296351# Geniş bir müzikal yelpazede üreten multi-enstrümantalist, şarkı yazarı ve prodüktör Dilan Balkay, yeni albümü “TAVŞAN UYKUSU”nu Salon’da dinleyicilerle buluşturuyor. Dokuz yaşında başladığı trompet yolculuğunda; Evrencan Gündüz, Sedef Sebüktekin, Can Ozan ve Nova Norda gibi isimlerle sahneye çıktı, 2018’den bu yana da Dolu Kadehi Ters Tut’un üyelerinden biri oldu. 2019’dan itibaren kendi müziğini yayımlayan Balkay, 2021’deki ilk solo albümü “KUYU” ile dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’nin yanı sıra Kudüs Caz Festivali, Mannheim Enjoy Jazz Festivali ve Londra sahnelerinde yer alarak özgün müziğini farklı coğrafyalara taşıdı. Şimdi ise yepyeni şarkılarıyla, içinizi soğuk havada ısıtacak, ruhunuzu yumuşacık bir atkı gibi saracak bir lansman konseriyle karşınızda. REKLAM GÖRKEM KARABUDAK29 Kasım Cumartesi 21.00 Türkiye alternatif müzik sahnesinin deneysel ve duygusal kâşifi, besteci, multi-enstrümantalist, prodüktör ve aranjör Görkem Karabudak Salon’a konuk olacak. Alternatif rock’ın kült gruplarından Çilekeş’in kurucusu ve vokali olarak tanınan Karabudak, sonrasında Bubituzak ile yoluna devam etti; gitarı, klavyesi ve sözleriyle sahneyi hep farklı renklere boyadı. Gaye Su Akyol’dan Korhan Futacı’ya, Yasemin Mori’den Brek’e pek çok isimle eserlerini buluşturan sanatçı, Avrupa’dan Asya’ya uzanan birçok festivalde sahneye çıktı. Altı tekli, bir kısaçalar ve “Moğollar’a Saygı” albümündeki unutulmaz yorumu derken, 2024’te yayımladığı canlı kayıt albümü “Topyekün” Live ile de kendi yolculuğuna çıktı. Salon’da bu kez, eski ve yeni şarkılarıyla dinginlikle fırtınayı, melankoliyle haykırışı, aynı gecede buluşturacak.

+1 Sunar: Night Tapes11 Aralık Perşembe 20.30 Atmosferik dream pop’un Londra’daki gece kâşifleri Night Tapes; Max Doohan, Sam Richards ve Iiris Vesik üçlüsünden oluşuyor. Güney Londra’da birlikte yaşadıkları evde geceleri yaptıkları doğaçlamaları kasetlere kaydederek başlayan yolculukları, kısa sürede synth’ler, geleneksel enstrümanlar ve vokallerin birleştiği kendine has bir sound’a dönüştü. “drifting” ile milyonlarca dinleyiciye ulaşan grup, BBC Radio’dan NME’ye pek çok mecra tarafından övgüyle karşılandı. 26 Eylül’de yayımlanacak yeni albümleri portals//polarities, turne sırasında kaydedilen parçalarıyla shoegaze, trip-hop ve ambient arasında dolaşan yoğun bir duygu evreni sunuyor. Rüya âleminde süzülürken melodileriyle size eşlik edecek Night Tapes, ilk albümlerinin turnesinde Salon İKSV sahnesinde. KONSER TAKVİMİ +1 Sunar: Surprise Chef 20 Eylül 2025 Cumartesi +1 Sunar: Caroline Rose 25 Eylül 2025 Perşembe +1 Sunar: Kaan Tangöze 26 Eylül 2025 Cuma +1 Sunar: Vanishing Twin 27 Eylül 2025 Cumartesi Lin Pesto “KABUL’’ Albüm Lansmanı 2 Ekim 2025 Perşembe Gevende 3 Ekim 2025 Cuma