Salon, sezonun ilk konserinde Kanadalı prodüktör ve vokalist Michael Milosh tarafından 2013’te kurulan Rhye’ı konuk edecek. Androjen vokalleriyle Sade’ye çok benzetilen Milosh ve müzik dünyasının bir başka başarılı ismi The xx ile karşılaştırılan projesi Rhye, ilk albümleri “Woman” ile dünya müzik listelerinin üst sıralarında yerini aldı. Coachella, Pitchfork Music Festival, Montreal Caz Festivali ve Primavera Sound’un da aralarında bulunduğu birçok dünyaca ünlü festivalde konserleriyle hayran kitlesini gün geçtikçe büyüten Rhye, ilk İstanbul konserini Kasım 2015’te Salon’da verdi. Sakin melodilerin, baştan çıkarıcı R&B ritimleriyle buluştuğu parçaları zihinlere kazınan Rhye, bu yılın başında yayımlanan ikinci albümleri ‘Blood’ın dünya turnesi kapsamında, ikinci kez İstanbul’u ziyaret edecek ve bu akşam ve yarın akşam vereceği iki konserle Şişhane'deki İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı Binası'nda bulunan Salon’da müzikseverlerle buluşacak.

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