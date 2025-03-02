Salvatore Foti: Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Foti, "Bizler açısından iyi bir maç oldu. İlk yarıda hızlı başladık. Golü bulmak için oynadık. Golden sonra farkı artırmak için devam ettik ve ilk yarıyı 3 farklı kapattık. İkinci yarı skoru korumaya yöneldik çünkü mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Skriniar'ın performansını da değerlendiren Foti, "O bizler için her zaman çok önemli bir oyuncu. Takıma yardım ediyor. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Gençken Sampdoria'da beraber çalışmıştık. Kulüp onu transfer ederek büyük bir iş başardı. Kendisi çok faydalı, antrenmanlarda da çok çalışıyor. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.