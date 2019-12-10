UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, E Grubu'ndaki 6. maçında Red Bull Salzburg'a konuk oluyor.

SALZBURG: 0 - LIVERPOOL: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Red Bull Arena

HAKEM: Danny Makkelie

RED BULL SALZBURG: Stankovic, Nissen, Onguene, Wöber, Ulmer, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai, Minamino, Hwang, Haaland

YEDEKLER: Coronel, Ramalho, Ashimeru, Vallci, Prevljak, Daka, Okugawa

TEKNİKDİREKTÖR: Jesse Marsch

LIVERPOOL: Alisson, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Salah, Mane, Firmino

YEDEKLER: Adrian, Joe Gomez, Milner, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Jones, Origi

TEKNİKDİREKTÖR: Jürgen Klopp

Son şampiyon Liverpool, bu sezon Devler Ligi'ne kötü başladı. Klopp ve öğrencileri, Napoli'ye 2-0 yenildikten sonra ise Salzburg'u 3-1, Genk'i 4-1 mağlup ederek yara sardı. 4. maçında Genk'i evinde 2-1'le geçen Kırmızılar, geçen mücadelede ise Napoli ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçta 10 puan topladı.

Bu sezonun sürpriz ekiplerinden Salzburg, Haaland önderliğinde Devler Ligi'nde ses getirmeyi başardı. Avusturya temsilcisi Genk'i 6-2 mağlup ederken Liverpool deplasmanında da 4-0 geriye düşmesine rağmen skoru 4-3'e getirmeyi başarmış ancak sahadan puansız ayrılmıştı. Napoli'ye 3-2 kaybeden Salzburg, 4. maçta İtalyan temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı. Geçen mücadelede Genk'i deplasmanda 4-1'le geçen Salzburg, 7 puan topladı.