Şam Havalimanı yenileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yıl süren Suriye İç Savaşı’nda hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı’nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden 25 kişilik teknik bir ekip kurduklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, görevli ekibin 7 Şubat 2025 tarihinde Suriye’ye hareket eden konvoyun, aynı gün Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Şam Havalimanı’nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak.” ifadelerini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı’nı yeniden ayağa kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Seyrüsefer, Hava Seyrüsefer Elektronik, Terminal Elektronik, Güvenlik ve Havalimanı Kurtarma Yangın Mücadele (ARFF) birimlerinden oluşan teknik heyetin Şam Havalimanı’na malzemeleri teslim ettiğini anlattı.

Teknik heyetin temel amacının getirilen ekipmanların kurulmasıyla Şam Havalimanı’nın ve Suriye hava sahasının gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasının mevcut durumunu inceleyen ekibimiz gördüğü eksiklikleri de kayıt altına alıyor. Bütün birimlerimiz Suriyeli kendi meslektaşları ile havalimanının içinde ve dışında teknik çalışmalarını beraberce yürütüyor. Getirdiğimiz cihazlar için kurulum çalışmaları ve hali hazırda bulunan cihaz ve sistemlerinin de tamirinin yapılıp yapılamayacağı inceleniyor.”

-“Ekiplerimiz İniş, Kalkış ve Transit Geçiş Süreçlerini Yakından Takip Ediyor”

Bakan Uraloğlu, seyrüsefer biriminin Şam Yol Kontrol ve Şam Kule’de çalışmalarını sürdürdüğünü ve hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını detaylı bir şekilde analiz ettiğini belirtti. Uraloğlu, “Havalimanında uçuşlar şu an için görerek uçuş şartlarında gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz de iniş, kalkış ve transit geçiş süreçlerini yakından takip ediyor. Hava Seyrüsefer Yardımcı Cihazları ile Suriye hava sahasının ve Şam Havalimanının iniş ve kalkış operasyonlarının nasıl bir düzeye getirilebileceğimizi değerlendiriyoruz.” dedi.