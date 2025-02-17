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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şam Havalimanı yenileniyor - İş-Yaşam Haberleri

        Şam Havalimanı yenileniyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın iyileştirilmesi kapsamında Türkiye'den 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:11
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        Şam Havalimanı yenileniyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yıl süren Suriye İç Savaşı’nda hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı’nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden 25 kişilik teknik bir ekip kurduklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, görevli ekibin 7 Şubat 2025 tarihinde Suriye’ye hareket eden konvoyun, aynı gün Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, “Şam Havalimanı’nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tır ile sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak.” ifadelerini kullandı.

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        Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı’nı yeniden ayağa kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Seyrüsefer, Hava Seyrüsefer Elektronik, Terminal Elektronik, Güvenlik ve Havalimanı Kurtarma Yangın Mücadele (ARFF) birimlerinden oluşan teknik heyetin Şam Havalimanı’na malzemeleri teslim ettiğini anlattı.

        Teknik heyetin temel amacının getirilen ekipmanların kurulmasıyla Şam Havalimanı’nın ve Suriye hava sahasının gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu belirten Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

        “Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasının mevcut durumunu inceleyen ekibimiz gördüğü eksiklikleri de kayıt altına alıyor. Bütün birimlerimiz Suriyeli kendi meslektaşları ile havalimanının içinde ve dışında teknik çalışmalarını beraberce yürütüyor. Getirdiğimiz cihazlar için kurulum çalışmaları ve hali hazırda bulunan cihaz ve sistemlerinin de tamirinin yapılıp yapılamayacağı inceleniyor.”

        -“Ekiplerimiz İniş, Kalkış ve Transit Geçiş Süreçlerini Yakından Takip Ediyor”

        Bakan Uraloğlu, seyrüsefer biriminin Şam Yol Kontrol ve Şam Kule’de çalışmalarını sürdürdüğünü ve hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını detaylı bir şekilde analiz ettiğini belirtti. Uraloğlu, “Havalimanında uçuşlar şu an için görerek uçuş şartlarında gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz de iniş, kalkış ve transit geçiş süreçlerini yakından takip ediyor. Hava Seyrüsefer Yardımcı Cihazları ile Suriye hava sahasının ve Şam Havalimanının iniş ve kalkış operasyonlarının nasıl bir düzeye getirilebileceğimizi değerlendiriyoruz.” dedi.

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        Hava Seyrüsefer Elektronik biriminin ise Şam Havalimanı’nda uzun süredir kullanım dışı kalan bazı sistemleri inceleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Bakan Uraloğlu, “Savaşta tahrip olan ya da uzun yıllardır arızalı durumda bulunan bazı seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarımını gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, hava trafik kontrol kulesine iki yeni alıcı-verici telsiz sistemi kuruldu ve kule personeline teslim edildi.” ifadelerini kullandı.

        Şam Havalimanı’nın uçuşlara daha güvenli bir şekilde hizmet verebilmesi için terminal güvenlik önlemlerinin de artırıldığını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Türkiye’den 10 X-Ray cihazı, 4 patlayıcı iz dedektörü, 10 kapı tipi metal dedektörü ve 8 el dedektörü havalimanına ulaştırıldı. Ekiplerimiz, Suriyeli yetkililerle birlikte koordineli olarak çalışarak bu cihazların büyük bir kısmının kurulumunu tamamladı. Havalimanının güvenlik seviyesini artırmaya yönelik incelemeler devam ediyor ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli raporlamalar hazırlanıyor.”

        Terminal Elektronik biriminin, Şam Havalimanı Terminal Elektronik ekibiyle iş birliği içinde cihazların kurulumuna devam ettiğini anlatan Uraloğlu, “Şu ana kadar 6 X-Ray cihazı ve 5 kapı tipi metal dedektörünün kurulumu tamamlandı. Diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve havalimanında bulunan mevcut cihazların tamiratı için çalışmalar sürdürülüyor.” dedi.

        Şam Havalimanı’nda acil durumlara karşı yangın güvenliği seviyesini de yükselttiklerini belirten Uraloğlu, Türkiye’den iki adet yerli üretim Volkan Lion 8x8 kombine ARFF aracı ve çeşitli yangın müdahale ekipmanları gönderildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Teslim ettiğimiz yeni ARFF araçlarıyla havalimanının acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirdik. Bu araçlar, mevcut filoyu gençleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda havalimanının yangın güvenliği kategorisine de katkı sağlayacak. Suriyeli personele yeni ekipmanların kullanımı konusunda gerekli eğitimler verildi. Ekiplerimiz ayrıca, ARFF biriminin eksikliklerini tespit ederek, operasyonları uluslararası standartlara uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.”

        Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı’nda yürütülen süreç ile havalimanının ulusal ve uluslararası uçuşlara daha güvenli ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi için gerekli adımların atıldığını ifade etti. Uraloğlu, “Teknik ekiplerimiz, hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik tedbirlerine kadar her alanda titizlikle çalışarak havalimanının operasyonel verimliliğini artırıyor. Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Suriye’nin havacılık altyapısını güçlendirmek için iş birliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

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