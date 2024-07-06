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        Haberler Magazin Samar Dadgar: Seni daha da çok sevdim - Magazin haberleri

        Samar Dadgar: Seni daha da çok sevdim

        Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla aşka geldi dedirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:40
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        Özcan Deniz ile 2023'te evlenen Samar Dadgar, çıktıkları Bodrum tatilnden paylaşımlarda bulundu.

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        29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından romantik bir notla takipçileriyle paylaştı.

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        İran asıllı Samar Dadgar, yaptığı paylaşıma; "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" şeklindeki ifadelere yer verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Samar Dadgar
        #özcan deniz
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