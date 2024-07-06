Samar Dadgar: Seni daha da çok sevdim
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla aşka geldi dedirtti
Özcan Deniz ile 2023'te evlenen Samar Dadgar, çıktıkları Bodrum tatilnden paylaşımlarda bulundu.
29 yaşındaki Samar Dadgar, Özcan Deniz ile birlikte gün batımında çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından romantik bir notla takipçileriyle paylaştı.
İran asıllı Samar Dadgar, yaptığı paylaşıma; "Mükemmel olduğunu gördüm ve seni sevdim. Sonra gördüm ki mükemmel değilsin ve ben seni daha da çok sevdim" şeklindeki ifadelere yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram