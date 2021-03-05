Sosyal medya kullanıcıları arasında çok popüler olan Samet Liçina'nın hayatı ve estetikleri merak ediliyor. Katıldığı Youtube programıyla bir anda araştırılmaya başlanan Samet Liçina bir dönem Kerimcan Durmaz'la olan dostluğuyla da sık sık gündeme gelmişti. Peki, Samet Liçina kimdir? Samet Liçina kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Sırbistan asıllı olduğu bilinen Samet Liçina, 23 Mayıs 1992 tarihinde doğru. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Samet Liçina eğlence mekanlarında DJ olarak sahne alıyor. Samet Liçina'nın annesi Sırbistan'ın Novi Sad şehrinden babası ise Karadağ Montenegro şehrindendir.

28 yaşındaki Samet Liçina'nın 3 erkek kardeşi var. Ken Doll'a benzerliği ile dikkat çeken Samet Liçina yaptırdığı estetiklerin sayısını hatırlamadığını söylüyor. Kendisinin bir estetik bağımlısı olduğunu söyleyen Samet Liçina ilk estetiğini 17 yaşında yaptırmış.

Samet Liçina'nın sevgilisi merak ediliyor ancak Liçina'nın sevgilisiyle ilgili yapılmış bir açıklama henüz yok.